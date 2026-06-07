Occhio Napoli, Spalletti studia lo scherzetto: De Laurentiis non ci sta!

Stanislav Lobotka finisce nel mirino della Juventus di Luciano Spalletti: l’allenatore toscano lo vuole come regista, ma De Laurentiis chiede 35 milioni per cederlo.

Spalletti chiama Lobotka alla Juventus: la mossa che complica tutto

Come rivela SportMediaset, Luciano Spalletti ha identificato nel centrocampista slovacco il profilo ideale per il suo progetto bianconero. Lo stesso giocatore che ha vinto lo scudetto con gli azzurri rappresenta adesso l’obiettivo tattico del tecnico ex Napoli, che conosce perfettamente le qualità di Lobotka e le sue caratteristiche da regista puro. La richiesta del Napoli è perentoria: 35 milioni di euro per una cessione immediata.

La clausola rescissoria da 25 milioni nvale solo per l’estero e non è applicabile nei trasferimenti domestici. Di conseguenza, ogni tentativo della Juventus di avvicinare il giocatore deve passare dal tavolo con la società partenopea.

Lobotka con il pallone durante la partita tra Napoli e Fiorentina

Lobotka tra Napoli e Juventus: De Laurentiis non cede

Quale scenario si prospetta concretamente? Un braccio di ferro senza esclusione di colpi. De Laurentiis non è noto per cedimenti di fronte alle rivali dirette, tantomeno quando il richiedente è Spalletti, con cui i rapporti rimangono tesi dall’addio del tecnico al progetto azzurro. La Juventus difficilmente otterrà sconti sulla valutazione, poiché il presidente napoletano considera Lobotka una colonna portante della squadra. Una cessione al club bianconero, inoltre, comporterebbe il rafforzamento di una concorrente per lo scudetto.

Nei prossimi mesi il calciomercato dek Napoli si giocherà anche su questa partita. Se Spalletti perseguirà davvero Lobotka con forza, dovrà convincere la dirigenza juventina a stanziare risorse superiori a quanto normalmente previsto per un centrocampista, dato che la valutazione di 35 milioni non rappresenta uno sconto ma la base di partenza fissata da De Laurentiis. Nel frattempo, Allegri ha già individuato alternative concrete nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto.