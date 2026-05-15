Napoli, Zeballos sempre più vicino? Arrivano conferme dall’Argentina!

Exequiel Zeballos lascia il Boca Juniors per l’Europa a giugno. L’esterno offensivo argentino classe 2002 ha deciso il suo addio, secondo quanto rivela l’esperto di mercato argetino, Leandro Aguilera.

Zeballos e il Boca: ultimi mesi alla Bombonera

Le prossime sfide contro Cruzeiro e Universidad Católica saranno probabilmente le ultime del talento argentino con la maglia blu e oro. La dirigenza del Boca e lo stesso giocatore hanno scelto di muoversi con tempestività per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre e nessuno vuole correre il pericolo di vederlo partire senza alcun compenso.

La strategia è chiara: una cessione estiva a giugno porta denaro nelle casse del club e permette al giocatore di trasferirsi in una lega importante d’Europa. Secondo quanto rivela Aguilera, diverse società europee stanno già monitorando la situazione dell’argentino. L’addio non è una sorpresa, ma una decisione presa di comune accordo tra le parti per il bene reciproco.

Zeballos in azione durante una partita di calcio

Zeballos, il talento della cantera che vola in Europa

L’esterno offensivo rappresenta uno degli ultimi gioielli della cantera 2002 del Boca, una generazione che ha prodotto talenti significativi per il calcio sudamericano. La sua partenza segna la fine di un ciclo per il club di Buenos Aires, che negli ultimi anni ha visto molti giovani promettenti scegliere il calcio europeo per crescere e affermarsi a livelli superiori.

Quello che è certo è che Zeballos avrà diverse opzioni tra cui scegliere. Il Napoli da tempo è sulle sue tracce, ma il mercato estivo porterà anche altre offerte per il giocatore, il quale potrà finalmente iniziare la sua avventura lontano dalla Bombonera dopo aver rappresentato il club argentino nei mesi precedenti.

Il Boca quindi prepara l’addio del suo ultimo grande talento. A giugno arriveranno le proposte ufficiali dai club europei interessati a Zeballos, che lascerà l’Argentina con la benedizione della dirigenza e la consapevolezza di aver scelto il percorso giusto per la sua carriera internazionale.