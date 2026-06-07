Futuro De Bruyne, De Laurentiis chiede consiglio a Conte! La decisione sul belga

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli. De Laurentiis ha consultato Conte sul futuro del belga e il tecnico ha espresso dubbi sulla sua utilità tattica per la causa azzurra.

De Bruyne e Conte: i dubbi sul progetto azzurro

Antonio Conte non ha apprezzato le critiche del centrocampista sulla sua filosofia di calcio. Il belga aveva contestato l’approccio tattico del mister, privilegiando l’estetica al risultato. Una posizione che ha irritato l’allenatore salentino, il quale ha deciso di far filtrare il suo pensiero attraverso il vice Cristian Stellini.

Le parole di Stellini rispecchiano esattamente la visione di Conte. Il collaboratore tecnico ha risposto così alle critiche di De Bruyne:

“Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto al risultato di una stagione”.

Una frase che sintetizza il disagio dell’allenatore nei confronti dell’ex Manchester City.

Nei colloqui privati post-campionato al Maradona, De Laurentiis ha cercato il parere diretto di Conte sulla permanenza del giocatore. Il patron voleva capire se De Bruyne rientrava nei piani tecnici del progetto futuro. La risposta del mister è stata chiarificatrice.

De Laurentiis apre alla partenza: la strategia del Napoli

Il presidente ha deciso di lasciare aperta la porta all’addio. Pur riconoscendo la grandezza tecnica del belga, De Laurentiis ha accolto il ragionamento di Conte: il Napoli ha bisogno di profili diversi. Giocatori più giovani, affamati e mentalmente allineati al progetto rappresentano la priorità della società.

La cessione di De Bruyne comporterebbe significative conseguenze economiche, considerato il suo ingaggio e il ruolo centrale che ha ricoperto negli ultimi anni. Tuttavia, la compatibilità tattica e psicologica con l’allenatore è diventata il criterio discriminante. Un addio che fino a poche settimane fa sembrava impossibile, oggi è concreto.

Quale futuro per il centrocampista belga al Napoli? La finestra estiva di calciomercato darà risposte definitive. De Bruyne potrebbe avere altre opportunità, mentre il Napoli utilizzerebbele risorse liberate per profili che incarnino meglio la visione tattica di Allegri. Lo stesso neo allenatore, però, dovrà dare la sua valutazione su belga. La stagione appena conclusa ha evidenziato queste fratture, e la dirigenza partenopea ha deciso di agire di conseguenza.