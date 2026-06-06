Dal Napoli all’Arabia Saudita: addio deciso, non è nei piani di Allegri

Vanja Milinkovic-Savic non è più incedibile al Napoli. Il portiere serbo, pagato circa 20 milioni dal Torino, può partire se arriva un’offerta adeguata secondo quanto rivelato da Nicolò Schira.Su di lui, gli occhi dei club arabi.

Milinkovic-Savic: il ribaltone nelle gerarchie azzurre

La situazione dei portieri partenopei subisce una inversione clamorosa rispetto ai mesi precedenti. Non è Alex Meret quello in discussione, bensì proprio il serbo. Come rivela Schira, Meret piace molto a Massimiliano Allegri e potrebbe restare nonostante il suo contratto scada tra un anno.

Milinkovic-Savic invece ha tre anni di contratto. Il Napoli lo ha acquisito per una cifra importante e lo mantiene in bilancio con un valore residuo intorno ai 15 milioni. Queste caratteristiche non lo rendono un’operazione semplice da gestire, ma l’orizzonte tattico di Allegri lo esclude dal progetto futuro.

Milinkovic-Savic in azione con la maglia del Napoli

Dal Napoli all’Arabia Saudita: la destinazione concreta per il serbo

Milinkovic-Savic ha già estimatori pronti a muoversi. I club sauditi rappresentano il mercato più interessato al profilo del portiere, dove troverebbero spazio e ingaggi competitivi. La cessione libererebbe risorse da reinvestire e permetterebbe agli azzurri di procedere con certezza verso il profilo individuato come sostituto, cioè Kovar del PSV Eindhoven.

Il cambio di valutazione su Milinkovic-Savic riflette anche l’adattamento della rosa alle nuove esigenze tattiche della gestione Allegri, dove Meret risponde meglio ai canoni richiesti. Il nuovo Napoli sta già nascendo, in attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore.