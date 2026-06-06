Allegri-Napoli, De Laurentiis tranquillo, ma non troppo: il piano del presidente

Allegri e il Napoli hanno un accordo già definito nei dettagli, ma la risoluzione col Milan rimane l’ostacolo insormontabile. Finché l’allenatore non si libera dai rossoneri, l’annuncio ufficiale rimane congelato. De Laurentiis resta tranquillo, ma si aspetta una soluzione entro 7-10 giorni.

Allegri-Napoli: una guerra di nervi sulla buonuscita

Tra De Laurentiis e Massimiliano Allegri esiste già un contratto pronto per la firma. Il problema non è l’intesa tra le parti: è il Milan che blocca tutto. La questione della buonuscita divide i rossoneri dall’allenatore, e il Napoli osserva dalla finestra con una pazienza che secondo SportMediaset non nasconde una deadline precisa. Se entro 7-10 giorni la situazione non dovesse sbloccarsi, gli azzurri comincerebbero a manifestare i primi segnali di preoccupazione. Giovanni Branchini, procuratore di Allegri, ha dichiarato pubblicamente di non avere contatti con il Milan per la risoluzione, ma l’ambiente napoletano considera questa affermazione come il semplice gioco delle parti.

De Laurentiis si trova attualmente negli Stati Uniti e resterà fino alla fine del mese, mantenendo contatti continui con il ds Manna. La scena si complica ulteriormente con la presenza prevista di Ibrahimovic in America per una collaborazione con Fox Sports. Se la telenovela Allegri-Milan non dovesse risolversi, potrebbe verificarsi un incontro diretto tra De Laurentiis e l’ex calciatore in terra americana per discutere della situazione.

Napoli: la pazienza ha un limite, scatta l’alert dopo 10 giorni

Il Napoli vive questa situazione con tranquillità apparente, convinto che la disputa Milan-Allegri si concluderà in tempi ragionevoli. Ma la tranquillità ha scadenza. SIl club partenopeo ha fissato mentalmente un confine: se dopo una decina di giorni il Milan non avrà trovato un’intesa con Allegri, gli alert comincerebbero a scattare. Ciò che è certo è che il calciomercato del Napoli rimane in sospeso fino alla risoluzione di questa telenovela.

De Laurentiis continua a monitorare ogni sviluppo dal suolo americano, dove resterà fino alla fine di giugno. Se Allegri dovesse liberarsi nei tempi attesi, l’annuncio arriverà a breve. Se la situazione dovesse protrarsi oltre il limite stabilito, il Napoli sarà costretto a riconsiderare le proprie strategie di mercato e potrebbe anche valutare alternative concrete per la panchina.