Cessione Lucca, il neo allenatore lo vuole in squadra: “Scontro totale con la società”

Il futuro di Lorenzo Lucca rimane incerto: il Napoli e Allegri stanno valutando la cessione, ma per non meno di 30 milioni e un neo allenatore lo avrebbe inserito nella lista delle proprie richieste. Il club di appartenenza, però, lo reputerebbe troppo caro, dando inizio ad un primo scontro.

Lucca troppo caro: scontro tra Gattuso e Lotito

Gennaro Gattuso vuole Lorenzo Lucca: è questo quanto rivelato da Repubblica quest’oggi. Il neo allenatore della Lazio vorrebbe allenare il centravanti del Napoli, che ha chiesto 30 milioni per farlo partire.

La dirigenza biancoceleste aveva inizialmente sondato il terreno per l’attaccante azzurro, ma come rivela sempre Repubblica, il profilo rientra tra le operazioni economicamente insostenibili per il club capitolino. Il costo del cartellino rappresenta un ostacolo insuperabile nelle attuali condizioni di bilancio laziale. Gattuso dovrebbe quindi rinunciare al primo nome della lista e cercare alternative più accessibili sul mercato. Uno scenario che ha generato i primi diverbi interni.

Anche Santiago Gimenez del Milan era stato considerato, ma anche questa pista si è rivelata altrettanto complicata. La strategia iniziale di puntare su profili d’élite ha lasciato spazio a una riflessione più pragmatica sulla realtà economica del club. I biancocelesti non hanno i mezzi per competere con le richieste dei grandi club nel mercato dei centravanti di livello internazionale.

Futuro Lucca: la palla ripassa ad Allegri

La Lazio ha deciso di ripiegare sulle proprie risorse. Ratkov, acquistato a gennaio per circa 13 milioni di euro, avrà ora la possibilità di dimostrare il proprio valore sotto la guida del nuovo allenatore. Maurizio Sarri lo ha utilizzato con estrema parsimonia, ma Gattuso potrebbe offrirgli uno spazio diverso nel progetto tattico. Il ritiro estivo diventerà il banco di prova decisivo per l’attaccante biancoceleste.

L’eventuale rinuncia a Lucca, riporta la palla in mano al Napoli, che dovrà valutare come muoversi con il centravanti di rientro dal prestito. Davanti ad un’offerta di 30 milioni, come detto, partirà, per meno sarà invece valutato da Allegri, che sembra apprezzare le sue caratteristiche.