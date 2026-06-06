Lukaku-Allegri, il futuro con il Napoli non è ancora deciso: i dettagli

Romelu Lukaku rimane una variabile aperta nel progetto offensivo di Massimiliano Allegri al Napoli: l’allenatore lo valuterà direttamente in ritiro prima di definire le gerarchie d’attacco e il futuro.

Lukaku: Allegri lo conosce e lo vuole testare in ritiro

Massimiliano Allegri ha sempre stimato le qualità di Romelu Lukaku. Quando il belga ha lasciato l’Inter, l’allenatore ha provato a portarlo con sé, fallendo nell’operazione.

Oggi, nel nuovo progetto del Napoli, Allegri ha scelto di osservarlo da vicino per comprenderne il ruolo tattico nella costruzione dell’attacco azzurro. Lukaku rappresenta una tipologia di attaccante capace di proteggere palloni, fare da riferimento e incidere nelle gare bloccate: caratteristiche che possono rivelarsi utili nel sistema tattico che Allegri sta disegnando.

L’allenatore non giudicherà sulla carta. Vuole vederlo al lavoro durante il ritiro, testarne la condizione e la disponibilità tattica prima di prendere decisioni definitive.

Højlund guida le gerarchie: Lukaku e Lucca in competizione

Il contesto, però, è completamente diverso da sei mesi fa. Il Napoli ha investito forte su Rasmus Højlund, considerandolo il perno presente e futuro dell’attacco. Il danese parte avanti nelle gerarchie, sia per cifra investita sia per prospettiva tecnica. Lukaku e Lucca si giocano di fatto un ruolo da alternative, con caratteristiche diverse e un impatto da valutare nel sistema di Allegri.

Aurelio De Laurentiis ha ribadito una posizione chiara: chi non è convinto del progetto è libero di partire. Per questo motivo Lukaku rimane una variabile aperta anche sul piano economico. Non è un nome secondario, ma neanche una certezza. Allegri deciderà dopo il ritiro.

Allegri osserverà Lukaku durante le sedute di allenamento, durante le amichevoli, nella quotidianità del progetto. Avrà tutto il tempo per capire se il belga può ricoprire un ruolo significativo nel nuovo Napoli o se il club deve orientarsi su altre soluzioni offensive.