Calciomercato Napoli, occhi aperti in Germania: il nuovo obiettivo di Manna

Il Napoli guarda con attenzione al mercato estivo e sta valutando rinforzi per la corsia sinistra. Secondo quanto riportato da OneFootball, il club partenopeo sarebbe interessato a Maximilian Mittelstädt, terzino del VfB Stuttgart. L’idea è sfruttare l’occasione senza spendere cifre eccessive, ma il giocatore rimane un elemento importante per i tedeschi. In caso di trattativa, il Napoli dovrebbe muoversi con decisione per assicurarsi il giocatore e rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Il profilo di Maximilian Mittelstädt

Maximilian Mittelstädt, classe 1998, è un terzino sinistro del VfB Stuttgart sotto contratto fino al 2028. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 50 presenze tra tutte le competizioni, con 7 gol e 6 assist, dimostrando grande capacità offensiva e propensione a supportare la fase di costruzione.

“Se dovesse arrivare l’opportunità giusta, il Napoli potrebbe convincere il club tedesco senza spendere cifre esorbitanti”

Valutazione economica e contropartite

Secondo Tuttomercatoweb, il VfB Stuttgart potrebbe lasciare partire il giocatore per circa 15 milioni di euro. Tuttavia, vista la sua importanza e il fatto che i terzini sinistri di qualità sono molto ricercati, è improbabile che Mittelstädt venga ceduto a un prezzo troppo basso. Stuttgart ha già individuato Flávio Nazinho del Cercle Brugge come possibile sostituto in caso di cessione.

Strategia del Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà valutare attentamente la trattativa. La dirigenza partenopea punta a rafforzare le fasce, in particolare la corsia sinistra, senza compromessi sulla qualità. La scelta di Mittelstädt rappresenta un’occasione concreta per migliorare il reparto difensivo e garantire maggiore solidità alla squadra guidata da Max Allegri. L’operazione, se confermata, potrebbe segnare un colpo importante per il Napoli, combinando esperienza e prospettiva futura.