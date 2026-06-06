Rizzetta-Napoli, le mosse dell’imprenditore italo-americano: la posizione del Comune

Matt Rizzetta intende acquisire il Napoli da De Laurentiis e il Comune di Napoli non esclude l’ipotesi. L’assessore Edoardo Cosenza conferma contatti di vertice con il Sindaco Gaetano Manfredi sulla possibile cessione del club partenopeo.

Rizzetta: i fondi robusti che convincono il Comune

L’imprenditore italo-americano ha aperto ufficialmente all’acquisizione del Napoli, generando immediate reazioni istituzionali. Cosenza ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di ‘Stile tv’, confermando che chi intende fare investimenti di questa portata a Napoli può parlare direttamente con il Sindaco. Non si tratta di una speculazione: il Comune riconosce la serietà del progetto e la robustezza dei fondi dietro Rizzetta.

Le parole dell’assessore sono esplicite:

“Matt Rizzetta è uno che ha imparato a conoscere Napoli e credo che con lui ci siano fondi di investimento molto robusti, molto seri. Sicuramente è qualcosa di credibile se veramente De Laurentiis pensa di vendere il Napoli“.

De Laurentiis e la possibile cessione: lo scenario concreto

La questione centrale rimane quella della volontà di De Laurentiis di cedere eventualmente il club. Cosenza non si sbilancia oltre, ma il riconoscimento della credibilità di Rizzetta da parte dell’istituzione comunale rappresenta un segnale inequivocabile.

Il Sindaco Manfredi conosce personalmente l’imprenditore italo-americano e ha già intrattenuto dialoghi di vertice su questa ipotesi di acquisizione. L’assessore precisa che le dichiarazioni di Rizzetta forniscono conforto al Comune, ma che l’amministrazione procederà indipendentemente dalle mosse del privato.

La riqualificazione dello stadio Maradona rimane prioritaria per l’ente pubblico, indipendentemente da chi guiderà il Napoli nei prossimi anni. Tuttavia, la coincidenza tra il progetto stadio di Rizzetta e quello del Comune crea una sinergia che faciliterebbe l’operazione di acquisizione del club partenopeo.