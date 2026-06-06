Rinnova fino al 2029: il Napoli blinda il suo leader, i dettagli

Amir Rrahmani prolunga con il Napoli fino al 2029: accordo già sottoscritto, il centrale diventerà 34enne al termine del nuovo contratto.

Rrahmani: la continuità che il Napoli non vuole perdere

Il difensore albanese ha raggiunto un’intesa totale con la società partenopea. La decisione del club risponde a una logica precisa: trattenere un giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale nel progetto tattico degli ultimi anni. Rrahmani non è una semplice risorsa difensiva. È un leader riconosciuto del reparto, colui che organizza la linea, comunica con i compagni, gestisce i momenti di pressione.

Arrivato nel 2020, ha vinto due scudetti con il Napoli. Il primo sotto la gestione Spalletti, il secondo con Conte in panchina. Due cicli vincenti diversi, due stili calcistici opposti, eppure Rrahmani si è rivelato adattabile e sempre decisivo. Questo non è casuale. Significa che il giocatore possiede qualità che vanno oltre l’esecuzione tattica: senso della posizione, lettura del gioco, personalità.

Spinazzola e Rrahmani: la strategia del Napoli sui big

Come accaduto con Spinazzola, blindato fino al 2029 nonostante l’interesse di diversi club europei tra cui la Juventus, il Napoli ha scelto di rinnovare i pilastri della rosa. La scelta è consapevole e rifiuta la logica del mercato a breve termine. Il club premierà la fedeltà e la continuità con prolungamenti che garantiscono stabilità al progetto.

Spinazzola si sarebbe potuto svincolare a breve. Il pressing di altri club era concreto. Eppure il Napoli ha preferito offrire una prospettiva di lungo periodo al terzino sinistro. Lo stesso vale per Rrahmani. Non è uno scambio di favori. È una decisione strategica che riconosce il valore non solo tecnico ma anche umano di questi giocatori. Quando un centrale dirige la difesa con esperienza e carisma, il costo del suo mantenimento in rosa si ammortizza nella stabilità che genera al reparto.

Rrahmani avrà 34 anni quando il contratto scadrà nel 2029. Un’età in cui molti difensori centrali mantengono ancora un rendimento elevato se il lavoro fisico è gestito con intelligenza. Il Napoli calcola già questo scenario. Non sta firmando un prolungamento al buio, ma riconoscendo un giocatore che ha dimostrato di sapersi rigenerare fisicamente e mentalmente nei cicli vincenti.