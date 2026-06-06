Napoli, 4 acquisti decisi per Allegri: ruoli e costi delle operazioni

Allegri accelera il piano di rinforzi del Napoli: portiere, difensore centrale, terzino destro e centrocampista. Sono i quattro settori dove gli azzurri interverranno secondo il Corriere dello Sport.

Kovar dal PSV: il primo obiettivo tra i pali

La ricerca di un nuovo portiere ruota attorno a Matej Kovar, estremo difensore ceco in forza al PSV. Il club olandese lo ha acquisito dal Bayer Leverkusen e il Napoli lo ha osservato da vicino nella sfida di Champions League dello scorso autunno. L’operazione però dipende dalle cessioni nel reparto: Milinkovic-Savic potrebbe partire di fronte a offerte ritenute adeguate dalla società. Kovar, 26 anni, convince sia per le qualità tecniche che per il potenziale di crescita futura.

Gila dalla Lazio: blindare la difesa costa 30 milioni

In difesa, l’addio probabile di Juan Jesus apre lo spazio per un nuovo centrale. Mario Gila della Lazio è il principale bersaglio: Allegri lo apprezza, l’area tecnica lo ritiene una soluzione di livello e il giocatore vuole vestire l’azzurro. Il Real Madrid possiede il 50% della futura rivendita e questo complica i calcoli economici. La Lazio chiede oltre 30 milioni di euro, cifra che il Napoli giudica spropositata per il profilo. Durante il ritiro verranno valutati anche Marianucci e Rafa Marin, rientrati dai prestiti, ma l’assalto a Gila rimane prioritario.

Quale alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra? Il Napoli monitora due profili diversi per caratteristiche. Khalaili dell’Union Saint-Gilloise è un giovane classe 2004, esterno offensivo capace di fornire gol e assist, con ampi margini di sviluppo. Dodo della Fiorentina rappresenta l’opzione più esperta: brasiliano che conosce il calcio italiano e costa circa 15 milioni di euro, cifra inferiore al prezzo del talento belga. La Roma segue con attenzione il terzino viola.

Centrocampo: Rabiot o Rios per l’eredità di Anguissa

Frank Anguissa può partire nonostante il rinnovo automatico sino al 2027. Le trattative per prolungare ulteriormente si sono arenate e l’arrivo di Allegri potrebbe influenzare le scelte sul futuro dell’ivoriano. Adrien Rabiot è il nome più caldo tra i candidati a sostituirlo. Il francese rappresenta un profilo di esperienza internazionale. In alternativa resta vivo Richard Rios, centrocampista colombiano di 26 anni che ha dimostrato qualità anche in Europa con il Benfica, club che non farà sconti sulla sua valutazione.

Il Napoli di Allegri prende forma attorno a quattro operazioni ben definite: il portiere ceco garantisce continuità nel ruolo, Gila eleva il livello della difesa nonostante il costo, la fascia destra avrà una soluzione alternativa a Di Lorenzo, il centrocampo riceverà una mezzala d’esperienza o talento giovane. L’estate del calciomercato Napoli sarà scandita da queste priorità.