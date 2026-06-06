Lukaku fra Napoli e Mondiale: messaggio netto sul futuro

Romelu Lukaku ha affrontato una stagione complicata con il Napoli, segnata da un infortunio serio e dalla perdita di suo padre. Eppure continua a spingere per tornare protagonista. La pazienza è diventata la sua arma principale, qualità che il giocatore stesso ammette di aver sviluppato solo negli ultimi anni.

Lukaku e il Napoli: il rientro dopo l’infortunio

Durante le celebrazioni per il successo del Belgio sulla Tunisia (5-0), Lukaku ha riflettuto sul suo momento nell’intervista a VTM: “Il fatto che io sia qui è già di per sé un miracolo, con nessun’altra nazionale sarei stato convocato dopo appena 64 minuti giocati in stagione“.

La stagione appena conclusa rappresenta uno dei periodi più difficili della carriera di Lukaku. Nonostante questo, il belga mantiene una visione concreta del futuro immediato. “Ora sto cercando di prepararmi passo dopo passo e sarò pronto quando conterà davvero. Vedrò come andrà in allenamento. Non appena dimostrerò di poter partire titolare e l’allenatore sarà d’accordo, allora potremo farlo“.Lukaku punta a crescere durante la competizione, non a brillare dalla prima partita.

Dopo il Mondiale: il ritorno al Napoli e le prospettive future

Lukaku ha chiarito il suo piano nei prossimi mesi. Prima il Mondiale, poi il rientro al Napoli. Solo dopo valuterà il suo futuro, eventualmente considerando il ritorno all’Anderlecht: “Coucke sa qual è il mio piano. Prima il Mondiale, poi torno al Napoli e si vedrà“. Il Napoli attende il rientro del suo attaccante con la speranza che la pausa internazionale gli consenta di ritrovare la forma. Se il Mondiale gli permetterà di ritrovare fiducia e continuità, l’estate potrebbe riservare sorprese per il suo futuro, aumentano magari anche gli spiragli di permanenza in azzurro.