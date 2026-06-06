La decisione di Allegri sugli allenamenti del Napoli: cosa succede con i tifosi

Massimiliano Allegri ha approvato gli allenamenti con i tifosi presenti durante il ritiro estivo del Napoli. Il colloquio di ieri tra il tecnico e Giovanni Manna ha confermato questa linea operativa.

Allegri e Manna: il ritiro già in cantiere

Nonostante il silenzio ufficiale che ancora avvolge l’annuncio della nomina, Allegri non ha perso tempo. Ieri ha incontrato il direttore sportivo azzurro per affrontare i dettagli organizzativi della preparazione estiva.

Si è mostrato propositivo e interessato alle questioni logistiche e tattiche del precampionato. Sul tavolo della discussione: la scelta degli avversari per le amichevoli e la filosofia di lavoro che caratterizzerà la fase preparatoria.

La conversazione ha toccato un aspetto cruciale della tradizione napoletana: le porte aperte degli allenamenti. Allegri ha accolto favorevolmente questa pratica, decidendo di mantenerla almeno nella parte trentina del ritiro. Nessuna seduta blindata, quindi. I tifosi potranno seguire dal vivo la preparazione della squadra e il lavoro tattico del nuovo tecnico.

Porte aperte: la scelta comunicativa di Allegri

La decisione rispecchia uno stile di relazione con l’ambiente diverso da precedenti esperienze. Allegri intende costruire vicinanza immediata con la piazza attraverso trasparenza e coinvolgimento del pubblico partenopeo. Non si tratta di una concessione formale, ma di una vera scelta strategica: creare legame e consenso già dalla fase preparatoria, quando l’atmosfera intorno al club può risultare decisiva per il morale del gruppo.

Questa linea comunicativa rappresenta un segnale chiaro sugli intenti del tecnico. Allegri arriva a Napoli con l’intenzione di valorizzare la passione della piazza, non di isolarsi in ritiri lontani da occhi indiscreti. Gli allenamenti aperti diventeranno occasione per i tifosi di misurare la qualità del lavoro e la progettualità tattica che il nuovo allenatore porterà in azzurro.

Il ritiro estivo del Napoli prenderà forma nei prossimi giorni con questi presupposti già definiti. Allegri continua a lavorare dietro le quinte, affinando ogni dettaglio della preparazione con Manna prima dell’annuncio ufficiale che continua a tardare. Gli allenamenti con i tifosi rappresenteranno il primo vero contatto diretto tra il tecnico e l’ambiente partenopeo.