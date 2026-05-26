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Mercato Napoli, addio Juan Jesus: c’è il nome ma servono 25 milioni

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Mercato Napoli, addio Juan Jesus: c’è il nome ma servono 25 milioni
Juan Jesus in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Le ultime su Juan Jesus

Mario Gila diventa il nome caldo per la difesa del Napoli dopo l’addio di Juan Jesus. La Lazio valuta il centrale spagnolo 25 milioni di euro.

Gila verso l’addio: la Lazio fissa il prezzo

L’uscita di Juan Jesus a parametro zero accelera le mosse di mercato degli azzurri in difesa. Il brasiliano ha salutato il Maradona domenica e lascerà il club senza indennizzo, con lo Sporting Lisbona già in fila per prenderlo. Conte avrà bisogno di un centrale di qualità per completare il reparto e il nome di Mario Gila circola con insistenza negli ambienti partenopei.

Il difensore della Lazio ha contratto in scadenza tra dodici mesi e il rinnovo con i biancocelesti appare ormai una strada chiusa. Questo scenario rende la prossima estate la finestra ideale per una cessione: la Lazio chiede 25 milioni per liberarlo. Gila classe 2000 ha accumulato quattro stagioni in biancoceleste e ha raggiunto una maturità tattica interessante per chi cerca affidabilità nel reparto arretrato.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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