Mercato Napoli, addio Juan Jesus: c’è il nome ma servono 25 milioni

Mario Gila diventa il nome caldo per la difesa del Napoli dopo l’addio di Juan Jesus. La Lazio valuta il centrale spagnolo 25 milioni di euro.

Gila verso l’addio: la Lazio fissa il prezzo

L’uscita di Juan Jesus a parametro zero accelera le mosse di mercato degli azzurri in difesa. Il brasiliano ha salutato il Maradona domenica e lascerà il club senza indennizzo, con lo Sporting Lisbona già in fila per prenderlo. Conte avrà bisogno di un centrale di qualità per completare il reparto e il nome di Mario Gila circola con insistenza negli ambienti partenopei.

Il difensore della Lazio ha contratto in scadenza tra dodici mesi e il rinnovo con i biancocelesti appare ormai una strada chiusa. Questo scenario rende la prossima estate la finestra ideale per una cessione: la Lazio chiede 25 milioni per liberarlo. Gila classe 2000 ha accumulato quattro stagioni in biancoceleste e ha raggiunto una maturità tattica interessante per chi cerca affidabilità nel reparto arretrato.