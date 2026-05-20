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Futuro Lobotka, arriva la svolta: il club ha preso una decisione

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Futuro Lobotka, arriva la svolta: il club ha preso una decisione
Il Napoli riflette sul futuro di Lobotka. Fonte: ANSA.
Stanislav Lobotka con la maglia de Napoli.

Stanislav Lobotka rimane centrale nel progetto azzurro: De Laurentiis e Manna hanno confermato ieri la fiducia nel centrocampista slovacco, aprendo a un rinnovo contrattuale.

Lobotka: De Laurentiis e Manna ribadiscono la centralità

Come rivela la Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea ha scelto di rafforzare il rapporto con il regista in una conversazione diretta. Non si è trattato di rassicurazioni generiche, ma di una dichiarazione programmatica sulla posizione del calciatore nella strategia tattica dell’organico. I vertici azzurri hanno anche iniziato a discutere di un possibile rinnovo contrattuale, trasformando le parole in intenzioni concrete.

L’attuale accordo di Lobotka scade nel 2027, con opzione di rinnovo e una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, esercitabile entro la metà di luglio. Questa finestra temporale ristretta rappresenta un elemento di pressione nella trattativa. La clausola consente al giocatore di liberarsi solo verso club stranieri, una protezione che tutela il Napoli da offerte domestiche.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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