Futuro Lobotka, arriva la svolta: il club ha preso una decisione

Stanislav Lobotka rimane centrale nel progetto azzurro: De Laurentiis e Manna hanno confermato ieri la fiducia nel centrocampista slovacco, aprendo a un rinnovo contrattuale.
Lobotka: De Laurentiis e Manna ribadiscono la centralità
Come rivela la Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea ha scelto di rafforzare il rapporto con il regista in una conversazione diretta. Non si è trattato di rassicurazioni generiche, ma di una dichiarazione programmatica sulla posizione del calciatore nella strategia tattica dell’organico. I vertici azzurri hanno anche iniziato a discutere di un possibile rinnovo contrattuale, trasformando le parole in intenzioni concrete.
L’attuale accordo di Lobotka scade nel 2027, con opzione di rinnovo e una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, esercitabile entro la metà di luglio. Questa finestra temporale ristretta rappresenta un elemento di pressione nella trattativa. La clausola consente al giocatore di liberarsi solo verso club stranieri, una protezione che tutela il Napoli da offerte domestiche.