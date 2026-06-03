Napoli, un big potrebbe seguire Conte: cresce l’ipotesi Fenerbahce

Frank Zambo Anguissa ha deciso di lasciare il Napoli e potrebbe seguire Antonio Conte, qualora firmmasse con il Fenerbahce. La cessione del camerunense porterebbe circa 20 milioni nelle casse azzurre.

Il centrocampista valuta l’addio da tempo. Anche la moglie spinge per un cambio di aria. Su di lui ci sono il Milan, i club arabi, il Fenerbahce e il Galatasaray. La possibilità di ritrovare Conte, che ha appena lasciato la panchina del Napoli, accelera la trattativa. Anguissa ha contratto fino a giugno 2027: il club partenopeo scatterà il rinnovo unilaterale fino al 2028 e aprirà alla vendita. La partenza è ormai questione di settimane.

Anguissa-Napoli: il piano del club per l’addio

De Laurentiis avrebbe già deciso. Anguissa lascerà Napoli per circa 20 milioni. Non ci sono incontri in programma per il rinnovo contrattuale. Il club farà scattare l’estensione automatica fino al 2028 e poi cederà il giocatore. Il Fenerbahce rappresenta la soluzione più probabile, soprattutto per il collegamento con Conte. Le squadre arabe offrono ingaggi superiori, ma la preferenza del giocatore va verso la Super Lig turca.

Scott McTominay resta l’unico intoccabile a centrocampo. Gilmour, il connazionale, è infortunato. Elmas ha già salutato. Anguissa e Lobotka sono invece sul mercato, con strategie diverse. Il primo ha voglia concreta di partire. Il secondo dipende dalle offerte e dalle scelte di Allegri.

Lobotka: Allegri deciderà il futuro

Qual è il prezzo di Lobotka? Il Napoli non scende sotto i 25 milioni. Il centrocampista classe 1994 ha ancora anni davanti a sé. Allegri avrà l’ultima parola sulla sua permanenza. Se l’allenatore lo ritiene importante, Lobotka resta. Se lo considera cedibile, il Napoli aprirà alla vendita.

La rivoluzione a centrocampo è imminente. McTominay sarà l’asse portante della squadra di Allegri. Anguissa partirà verso il Fenerbahce con Conte. Lobotka rimane in bilico. Il Napoli intanto punta su Rabiot per completare il reparto. L’estate di calciomercato del centrocampo azzurro sarà caratterizzata da movimenti significativi, con Anguissa che rappresenta la prima pedina a muoversi dal puzzle tattico di Allegri.