Addio Napoli, scelta la nuova squadra: lascia il club dopo cinque anni

Juan Jesus dice addio alla Serie A dopo cinque stagioni col Napoli. Il difensore brasiliano classe 1991 lascerà gli azzurri a parametro zero, con lo Sporting CP in pole position per ingaggiarlo.

Juan Jesus e il Napoli: il contratto scade a giugno

Il centrale brasiliano ha concluso il suo ciclo nel campionato italiano. Arrivato a Napoli nel gennaio 2012 dall’Internacional di Porto Alegre, Jesus ha collezionato oltre 200 presenze complessive in Serie A tra Inter, Roma e gli azzurri. Il contratto scade il prossimo giugno, liberando il difensore dal vincolo contrattuale senza alcun corrispettivo economico.

La partenza di Jesus rappresenta un’esigenza organizzativa per il Napoli. A 34 anni, il brasiliano ha completato il suo percorso italiano caratterizzato da esperienze significative nei principali club del nostro campionato. Ha vinto due Scudetti, contribuendo stabilmente alla difesa azzurra. La sua assenza costringerà la società partenopea a valutare rinforzi concreti nel reparto.

Juan Jesus difende il pallone durante una partita del Napoli

Lo Sporting CP avanza: Jesus verso Lisbona

Secondo Sky Sport, il club portoghese ha mostrato interesse concreto per il difensore. Lo Sporting CP intende portare Jesus a parametro zero, sfruttando la naturale scadenza del suo contratto col Napoli. Per Jesus si tratta di una soluzione che combina continuità professionale con una nuova sfida estera. A Lisbona troverebbe un campionato competitivo e la possibilità di proseguire ad alti livelli. Il Napoli, nel frattempo, dovrà pianificare il suo mercato difensivo per la prossima stagione, con un budget limitato e necessità concrete di rinforzo nel settore centrale.