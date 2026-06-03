Calciomercato Napoli, nuovo nome per la porta: sfida Meret e Milinkovic!

Matej Kovar rappresenta il nuovo obiettivo del Napoli in porta. Il portiere del Psv, classe 2000, giocherà da titolare il Mondiale con la Repubblica Ceca e gli azzurri sono pronti a affondare il colpo per assicurarselo.

Kovar al Napoli: la scelta tra tre portieri

La società partenopea valuta il profilo dell’estremo difensore olandese per rinforzare il reparto tra i pali. Kovar dovrà competere con due alternative già in rosa: Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Come rivela il Corriere dello Sport, le quotazioni dei due portieri attuali seguono traiettorie opposte. Meret è in ascesa, mentre quelle di Milinkovic registrano un calo nelle preferenze tecniche.

La situazione contrattuale non influisce sulle valutazioni tattiche. Meret ha un accordo fino al 2027, Milinkovic invece fino al 2030. Il serbo arrivò un anno fa su indicazione esplicita di Conte proprio per le sue competenze nel palleggio. Ora, con l’arrivo di Allegri sulla panchina partenopea, la gerarchia potrebbe rimodellarsi completamente.

Allegri e il nuovo Napoli: Kovar come investimento futuro

L’allenatore toscano avrà voce decisiva nel mercato azzurro. Manna è pronto a investire sulla giovane promessa ceca per costruire un progetto portieristico sostenibile nel tempo. Kovar rappresenta una soluzione moderna: giovane, con esperienza internazionale grazie ai Mondiali imminenti e già titolare in un campionato competitivo come l’Eredivisie.

La dirigenza napitana non scarta alcuna opzione per il futuro della porta. L’operazione su Kovar potrebbe concretizzarsi prima dell’inizio della prossima stagione, definendo così il ruolo dei tre candidati nel Napoli di Allegri e tracciando il nuovo corso della difesa azzurra.