Addio Anguissa, non solo Rabiot: spunta un nome da 100 milioni per il Napoli

Richard Rios nel mirino del Napoli: il centrocampista colombiano del Benfica è monitorato da Giovanni Manna per rinforzare una mediana in trasformazione, con Anguissa ancora in bilico.

Rios al Napoli: la strategia di Manna nel centrocampo

Gli azzurri cercano rinforzi a centrocampo dopo l’addio di Elmas e l’infortunio di Gilmour, che resterà fuori due mesi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo ha inserito Rios nella lista degli obiettivi da seguire con attenzione. Il colombiano, arrivato al Benfica nell’estate 2024 dal Palmeiras per 30 milioni più bonus, rappresenta un profilo giovane e dinamico.

Nella scorsa stagione ha collezionato 45 presenze tra campionato e coppe, realizzando 8 gol e 6 assist. Rios incarna il prototipo del centrocampista moderno: polivalente, capace di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. A giugno disputerà il suo primo Mondiale con la Colombia, un palcoscenico che potrebbe ulteriormente valorizzarlo sul mercato.

La clausola da 100 milioni e la concorrenza dell’Inter

Quale è il vero ostacolo per arrivare a Rios? La clausola rescissoria da 100 milioni di euro inserita nel contratto con il Benfica. Si tratta di una cifra puramente indicativa, una formalità per scoraggiare offerte basse, ma resta comunque un segnale della valutazione alta del club portoghese. Non sarà semplice portarlo a Napoli a condizioni economiche sostenibili. L’Inter si era già mossa con decisione nelle scorse finestre di mercato, dimostrando come il giocatore attiri l’attenzione delle big europee.

Anguissa ancora in bilico: il nodo da sciogliere

Il futuro di Richard Rios al Napoli dipende però da una decisione più urgente: quella su Frank Zambo Anguissa. L’ex totem degli ultimi anni trionfali azzurri rimane in bilico, con il suo futuro ancora da definire. Solo chiarendo la posizione del camerunense e valutando l’eventuale arrivo di Adrien Rabiot dal Milan, Manna potrà tracciare il profilo ideale per la mediana. Rios, per caratteristiche ed età, rappresenterebbe un investimento ambizioso e proiettato al futuro per il Napoli.