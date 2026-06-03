Vlahovic-Napoli a parametro zero, Allegri insiste: la nuova mossa di Manna

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a costo zero. Max Allegri starebbe insistendo per portarlo al Napoli, con il ds Manna che si è mosso in queste ore

Manna-Allegri: il primo summit di mercato

Come rivela Il Mattino, oggi è previsto il primo incontro approfondito tra Allegri e il direttore sportivo partenopeo. L’allenatore porterà sul tavolo una lista di nomi per rinforzare l’attacco. Vlahovic figura tra le opzioni concrete, sebbene il suo arrivo dipenda dalla cessione di Lukaku o Lucca. Allegri e Manna condividono la stessa filosofia: recuperare giocatori accantonati dall’era Conte, come Marin, Lang e Beukema. Questo approccio azziendalista ha già prodotto risultati positivi.

L’ingaggio del centravanti è di 4-4,5 milioni di euro annui. Una cifra sostenibile per il Napoli, che pur dovendo gestire il bilancio non vive un clima di austerity totale. Il vantaggio economico è evidente: Vlahovic non costa cartellino, solo stipendio.

Vlahovic e il contratto in scadenza: il fattore tempo

Quale è lo stato del rinnovo juventino? Vlahovic non ha ancora trovato accordo con la Juve per prolungare il contratto. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026. A pochi mesi dalla naturale conclusione del rapporto, il serbo rimane in stand-by. La Juventus non ha accelerato su un prolungamento, lasciando aperta la porta a soluzioni alternative.

Allegri lo voleva già al Milan quando era in rossonero. Conosce il profilo, sa cosa può offrire. Per questo motivo ha spinto Manna a muoversi subito con l’agente Ristic. Il timing è favorevole: il giocatore è in scadenza, non c’è resistenza bianconera, il costo è ridotto al minimo. Gli azzurri avrebbero un numero nove di qualità internazionale senza investire sul cartellino.

Tutto dipende ora dalle uscite. Se Lukaku o Lucca troveranno una destinazione nelle prossime settimane, il Napoli avrà spazio per accelerare su Vlahovic. L’estate 2026 potrebbe regalare al calciomercato Napoli un colpo inaspettato da parametro zero.