ULTIM’ORA – Allegri, ci siamo: divorzio con il Milan e incontro con Manna

Massimiliano Allegri diventerà il nuovo allenatore del Napoli dopo la chiusura della pratica Milan. Secondo Sky Sport, la risoluzione del contratto rossonero è in dirittura d’arrivo e dovrebbe concludersi entro domani.

Allegri-Milan: gli ultimi dettagli della risoluzione

Come affermato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno limando i dettagli finali per definire l’uscita dell’allenatore livornese dalla panchina rossonera. L’intesa tra Allegri e il Milan è ormai vicina alla definitiva fumata bianca, con la risoluzione contrattuale attesa entro domani. Una volta chiuso questo passaggio, la strada verso Napoli diventerà completamente priva di ostacoli. Il tecnico toscano ha già accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis e raccoglierà l’eredità tattica lasciata da Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Massimiliano Allegri in panchina durante una partita

Biennale e summit: Napoli accelera dopo il via libera dal Milan

De Laurentiis ha individuato in Allegri il profilo ideale per il rilancio del progetto. L’accordo prevede un contratto biennale, fortemente voluto dal presidente azzurro che punta sull’esperienza dell’allenatore per riportare la squadra a competere per il titolo. La macchina organizzativa partenopea si è già messa in moto con tempistiche stringenti: per domani, infatti, è previsto un primissimo incontro tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna per definire i dettagli operativi dell’insediamento.

Il summit con Manna rappresenta il momento cruciale per formalizzare le linee guida della stagione prossima. Durante l’incontro verranno affrontati i temi legati alla costruzione della rosa, alle priorità di mercato e alla visione tattica del nuovo corso azzurro. Gli azzurri vogliono accelerare i tempi e avere Allegri operativo il prima possibile per pianificare gli interventi estivi sul calciomercato.