Allegri-Napoli, il contratto con opzione e il premio scudetto: svelate le cifre

Massimiliano Allegri firmerà a breve con il Napoli per due stagioni con opzione: svelate le cifre e la presenza di un premio speciale in caso di scudetto.

Allegri-Milan: la risoluzione blocca tutto

I legali dell’allenatore e quelli rossoneri si incontrano oggi per chiudere la buonuscita. Tra le parti resta una differenza di un milione, ma l’accordo appare vicino. Allegri preme per liberarsi rapidamente dal vincolo contrattuale con il Milan, consapevole che De Laurentiis ha fretta di ufficializzare il nuovo allenatore prima della partenza per gli Stati Uniti. La sensazione è che le parti convergeranno sulle cifre entro breve tempo.

Difficile che la firma con il Napoli avvenga già oggi, ma gli studi legali stanno già lavorando ai dettagli dell’intesa. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’accordo prevede un contratto biennale con opzione per il terzo anno a favore della società. Allegri incasserà 4,5 milioni di euro stagionali più bonus legati ai risultati sportivi.

Napoli e il premio scudetto: la clausola speciale

La novità principale riguarda il premio speciale inserito nel contratto. In caso di conquista dello scudetto, Allegri beneficerà di una cifra aggiuntiva non ancora quantificata negli accordi preliminari. De Laurentiis ha voluto inserire questo incentivo per legare ulteriormente il compenso del tecnico ai risultati concreti sul campo. Una scelta coerente con il budget e le ambizioni azzurre per la prossima stagione.

L’opzione unilaterale a favore del club consente al Napoli di prolungare il rapporto per una terza stagione senza obbligo per Allegri di accettare. Si tratta di una protezione classica nelle intese con i top manager, che garantisce flessibilità gestionale alla società.

De Laurentiis vuole l’annuncio prima della trasferta americana

Quando arriverà l’ufficialità? Il presidente intende comunicare il nuovo allenatore prima di partire per gli Stati Uniti, il che significa entro pochi giorni. Una volta risolta la questione Milan con la risoluzione contrattuale, gli ultimi dettagli dell’accordo con il Napoli verranno perfezionati rapidamente. Le strutture legali stanno già operando per accelerare i tempi.

Il Napoli avrà così il suo nuovo progetto tecnico definito in anticipo, permettendo una preparazione estiva con continuità di programmazione. Allegri inizierà subito a lavorare sui dettagli tattici e sulla rosa, con il contratto che lo lega agli azzurri fino al 2028 con la possibilità di estensione.