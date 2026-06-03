Napoli, non solo Rabiot: dal Milan il possibile prestito per accontentare Allegri

Alexis Saelemaekers finisce nel mirino del Napoli con una condizione precisa: il Milan deve aprire al prestito. Secondo Il Mattino, gli azzurri hanno avviato un sondaggio per l’esterno rossonero, ma senza particolare convinzione.
Saelemaekers al Napoli: perché solo il prestito convince
Il Napoli non insegue Saelemaekers come priorità di mercato. L’interesse esiste, ma rimane tiepido finché il Milan non cambia posizione sulla formula. Un acquisto a titolo definitivo non rientra nei piani della società partenopea, soprattutto considerando le risorse già impiegate nel mercato estivo. La vera apertura scatta solo se Pioli e i vertici milanisti accettano di liberare il belga in prestito, una soluzione che permetterebbe al Napoli di testare il calciatore senza esposizione economica eccessiva.
Saelemaekers rappresenta un profilo che conosce bene la Serie A dopo anni al Milan. La velocità e la capacità di spinta sulla fascia destra lo rendono adatto alle esigenze tattiche degli azzurri. Tuttavia, la scarsità di entusiasmo emersa dal sondaggio iniziale racconta una verità: il Napoli valuta questa pista come opportunità secondaria, non come obiettivo dichiarato.
Il Milan frena: la posizione del club rossonero
Quale scenario sblocca davvero la trattativa? Solo una apertura milanista al prestito. Il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di cedere il belga a titolo definitivo, ma potrebbe valutare un prestito se arrivassero offerte concrete per altre posizioni. Il Napoli aspetta questa mossa, consapevole che senza questa apertura il discorso rimane bloccato.
La formula prestito rappresenta l’unico scenario credibile per un trasferimento. Senza questa condizione, Saelemaekers rimane al Milan e il Napoli continua a cercare altre soluzioni per il reparto offensivo. I tempi di mercato scorreranno velocemente: le prossime settimane diranno se il Milan cambierà posizione o se il sondaggio napoletano resterà un semplice contatto esplorativo.
In attesa di capire eventuali sviluppi anche su Rabiot, la palla passa al Milan, che dovrà decidere come muoversi dopo aver sistemato il proprio asset societario.