Non solo Rabiot, assalto per un altro big della Serie A: risposta netta

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli per la difesa, ma la Lazio risponde con un no secco. Il difensore spagnolo, reduce da un’annata positiva, attira gli azzurri che spingono con decisione per portarlo a Castel Volturno.

Gila e il Napoli: la Lazio per ora dice di no

Gli azzurri hanno manifestato un interesse concreto e stanno lavorando per trovare la formula giusta. Tuttavia, la risposta della società capitolina è netta: il club romano ha deciso di fare muro e puntare sul trattenimento del giocatore. Come rivela Sky Sport, la Lazio accetta il rischio di perderlo a zero pur di non cederlo in questa sessione di mercato (il suo contratto scade a giugno del 2027).

La società capitolina preferisce mantenere la stabilità della difesa piuttosto che intavolare trattative con il Napoli. Gila, dopo l’ultima stagione, ha aumentato il suo valore sui mercati europei, ma questo non basta a convincere i romani a sedersi al tavolo delle negoziazioni.

Mario Gila nella maglia della Lazio allo stadio Olimpico

Napoli in attesa, possibili evoluzioni

Quale risposta darà il giocatore di fronte alla presa di posizione del suo club? Secondo le indiscrezioni provenienti da Sky Sport, la situazione rimane in sospeso. Gli azzurri continuano a spingere, ma il muro laziale non accenna a crollare. La Lazio ha scelto di trattenere il proprio centrale, almeno fino al prossimo anno, quando il contratto avrà meno valore residuo.

La fermezza della Lazio chiude momentaneamente la porta all’operazione riguardante Gila. Il mercato è però lungo e questo muro potrà crollare di fronte ad un’offerta sostanziosa e, magari, con una presa di posizione del calciatore.