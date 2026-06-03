Il futuro di De Bruyne non dipende solo dal confronto: un aspetto preoccupa!

De Bruyne e il Napoli: la dirigenza azzurra ha avviato valutazioni approfondite sulla permanenza del centrocampista belga, frenando ogni decisione definitiva sui prossimi mesi.

De Bruyne: il Napoli esamina ogni dettaglio medico

Non è una questione di volontà. Gli azzurri vogliono capire se il fuoriclasse belga può ancora garantire gli standard fisici richiesti dal progetto. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, la società sta conducendo analisi accurate sulla tenuta fisica di De Bruyne, elemento centrale nella programmazione tecnica della prossima stagione.

L’infortunio rimediato contro l’Inter lo scorso 25 ottobre ha modificato alcune caratteristiche del suo gioco. L’operazione chirurgica successiva ha inciso sulla capacità di accelerazione e sulla continuità della corsa. Il Napoli non ignora questi aspetti. La dirigenza sta esaminando attentamente l’incidenza degli infortuni che hanno accompagnato il calciatore negli ultimi anni e il loro possibile impatto sul rendimento futuro. Il confronto con la società passa, dunque, in secondo piano: le sue parole non saranno dimenticate, ma ora c’è un’altra priorità.

Momento di gioco durante una partita di calcio in maglia azzurra

Qual è lo scenario concreto per De Bruyne e il Napoli?

La permanenza del belga non è certa. Gli azzurri continueranno le verifiche mediche e atletiche nelle prossime settimane. Se le analisi daranno esito positivo, De Bruyne rimarrà e avrà il ruolo che merita nel progetto di Massimiliano Allegri.

In caso contrario, la dirigenza potrebbe valutare altre soluzioni di mercato. Nel frattempo, il calciomercato Napoli rimane in sospeso su questa decisione centrale.