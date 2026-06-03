Napoli, Lukaku e De Bruyne ai saluti? Tesoretto pazzesco in caso di addio: “Ci sono 3 club interessati”

Il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku al Napoli è al centro di discussioni serrate in queste settimane. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, si intensificano i rumors sul doppio possibile addio. La dirigenza partenopea valuta attentamente le opzioni: se dovesse concretizzarsi la cessione, il club incasserebbe cifre rilevanti e tre club sarebbero già pronti a chiudere per assicurarsi i due campioni.

Il futuro di De Bruyne al Napoli

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha commentato il possibile scenario:

“Attenzione a quello che può accadere nelle prossime ore per quanto riguarda il futuro di Kevin De Bruyne: le sue dichiarazioni contro Conte han fatto rumore, ma non vanno sottovalutate le parole relative alla voglia di parlare con la società Napoli del futuro. La sensazione è che si arrivi all’incastro giusto, il Napoli lo cerca. Se qualcuno dà dei bei soldi a De Bruyne e lo convince… Ci sono tentazioni arabe, turche, anche se sono destinazioni che in questi anni KDB ha sempre rifiutato. Attenzione soprattutto all’MLS: ci sono due-tre franchigie che si stanno muovendo per portare Kevin De Bruyne negli USA. De Bruyne non ha chiuso la porta, vuole valutare e prenderà una decisione con calma, dopo il Mondiale. La concentrazione è tutta sul Mondiale col Belgio, la “Last Dance” della Nazionale belga. E’ vero che arriva Max Allegri ma il calcio è simile a quello di Conte, non è che KDB possa trovare una rivoluzione totale in Allegri. Anzi, Allegri è anche più difensivo per certi aspetti. Vedremo, la sensazione è che il Napoli non si strapperebbe i capelli a cedere De Bruyne.

Lukaku e la strategia partenopea

Il futuro di Romelu Lukaku è strettamente legato alle mosse di De Bruyne. Il Napoli potrebbe risparmiare tra 25 e 30 milioni lordi cedendo i due giocatori nella prossima stagione. L’operazione rappresenterebbe una strategia di ristrutturazione del club, che permetterebbe di reinvestire sul mercato e rinnovare la rosa in vista del prossimo campionato