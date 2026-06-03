Mercato Napoli, Allegri fissa la priorità: il suo preferito gioca in Serie A

Allegri e il Napoli hanno fissato il vice Di Lorenzo come priorità del calciomercato del Napoli. Il club azzurro ha tre nomi nella sua lista per il ruolo, ma il giocatore che piace di più all’allenatore è Dodò della Fiorentina.

Vice Di Lorenzo come priorità: Allegri vuole Dodò!

Gianluca Di Marzio, intervenuto nel corso di “Calciomercato L’Originale” su Sky Sport, ha riportato le mosse di mercato del Napoli targato Max Allegri. Secondo l’esperto di mercato, il club azzurro avrebbe come priorità l’acquisto di un vice Di Lorenzo, con tre nomi in lizza:

“La priorità del Napoli oggi è soprattutto il vice Di Lorenzo. Va avanti la trattativa per Valincic, ad Allegri piace molto Dodò, che conosce già la Serie A. Va tenuto anche Khalaili”.

Il nuovo allenatore vuole quindi già mettere la sua firma sul mercato azzurro e spinge per un’alternativa al capitano azzurro dotata di esperienza, che potrebbe diventare molto più di una semplice riserva.