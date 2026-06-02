Mercato Napoli, tanti nomi sul tavolo e pronte due cessioni: l’annuncio

Allegri disegna il Napoli del futuro e la lista della spesa è già tracciata: Vlahovic sondato, Gila nel mirino, Kovar sul taccuino. Gli azzurri hanno avviato una reconfigurazione tattica radicale che tocca ogni reparto.

Vlahovic sì: pronte due cessione per scatenare tutto

La punta serba è stata proposta ai partenopei nonostante la presenza di Hojlund in rosa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, il Napoli ha effettuato un sondaggio su Vlahovic, già cercato da Bayern Monaco e Atletico Madrid. La mossa ha un senso preciso: Lukaku lascerà la città e Lucca sarà ceduto. Lo spazio offensivo si allarga e Allegri valuta profili diversi per le sue esigenze tattiche. Vlahovic vanta già altre proposte europee, ma il Napoli ha comunque provato a inserirsi nella trattativa.

Gila per la difesa: Lotito fa muro, al momento

Il difensore della Lazio è la priorità difensiva del club partenopeo. Gila ha manifestato massima apertura verso il trasferimento in azzurro, ma Lotito vorrebbe tenerlo, pur rischiando di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Il Napoli ha mosso passi decisi per convincere il giocatore, ma la trattativa dipende dalla disponibilità economica e dalla ferma posizione della società romana.

Mario Gila in azione con la maglia della Lazio

Portiere e esterni: Kovar, Dodo e il rebus Milinkovic

Tanti tavoli aperti contemporaneamente nella sede di Napoli. Kovar, riscattato dal PSV dal Bayer Leverkusen, è stato individuato come alternativa tra i pali. Dodo e Khalaili rappresentano le soluzioni per l’out di destra. Poi, Milinkovic-Savic è finito sotto esame: il Napoli considererebbe offerte concrete per il portiere serbo. Rabiot completa il quadro dei movimenti in corso. La strategia di Allegri richiede versatilità e qualità fisica, caratteristiche che il mercato deve fornire nei prossimi mesi.

La finestra estiva disegnerà un Napoli completamente diverso da quello attuale. Come affermato da Pedullà, il calciomercato Napoli si muove su binari paralleli. Allegri ha tempo per completare la rosa, ma le priorità sono chiare.