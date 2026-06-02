Napoli, il talento italiano ha detto “sì”: ora le parti sono vicine!

Il Napoli è vicino a un nuovo colpo in prospettiva: secondo Alfredo Pedullà su X, il club azzurro punta su Andrea Natali, difensore centrale classe 2008 del Bayer Leverkusen. Il giovane talento italiano potrebbe trasferirsi in Campania, con il club tedesco aperto alla trattativa. A fine mese, Natali sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19, un’occasione per confermare il proprio valore internazionale e accrescere l’interesse delle squadre italiane.

Un giovane talento nel mirino

Andrea Natali è considerato uno dei difensori centrali italiani più promettenti della sua generazione. Attualmente in forza al Bayer Leverkusen, il classe 2008 ha già mostrato grande personalità nelle giovanili e nelle competizioni internazionali.

Il Napoli e la strategia sui giovani

Il club partenopeo punta da tempo a rinforzare la propria rosa, partendo soprattutto da giovani interessanti. L’eventuale arrivo di Natali risponde a questa strategia, rafforzando il reparto difensivo con un giocatore già pronto a misurarsi in competizioni di alto livello.

La partecipazione agli Europei Under 19 rappresenta un banco di prova importante, dove Natali potrà confermare le sue doti tecniche e tattiche.

Andrea Natali con la maglia dell’Italia U20 in azione durante la partita

Prospettive e sviluppo

L’inserimento di Natali nella rosa azzurra potrebbe rappresentare un passo decisivo per il suo percorso. La crescita di giovani talenti italiani rimane un obiettivo centrale per Napoli, Bayer Leverkusen e la nazionale Under 19.

L’operazione evidenzia l’attenzione dei club verso la valorizzazione dei giocatori, combinando esperienza internazionale e sviluppo a lungo termine.