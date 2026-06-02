Occhio Napoli, sirene estere per il top player: possibile addio?

Secondo Tuttosport, oltre la Juventus, si sono fatte sotto le sirene arabe per Stanislav Lobotka. La dirigenza partenopea però preso una decisione sul proprio centrocampista.

Lobotka, il Napoli resiste e dice ‘no’

La Juventus ha tentato di sondare il terreno per il regista azzurro, così come alcune società arabe. Per Tuttosport, però, il Napoli ha tracciato una linea invalicabile: Lobotka non si tocca. Il club considera il centrocampista slovacco irrinunciabile per l’equilibrio tattico della squadra e sa bene che cederlo comporterebbe uno squilibrio difficile da risolvere.

Il Napoli ha già digerito le difficoltà affrontate nel corso della stagione e sa che perdere un elemento come Lobotka significherebbe smantellare il baricentro della costruzione di gioco. Non è una questione di prezzo: è una questione di principio. La dirigenza ha comunicato chiaramente agli intermediari che il regista slovacco rimane intoccabile, indipendentemente dalle pressioni esterne.

Stanislav Lobotka durante la partita, espressione di delusione visibile

Anguissa in bilico: il vero pericolo per il centrocampo

Diversa è la situazione di Frank Anguissa. Il camerunense è finito nel mirino del Galatasaray, che potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. A differenza di Lobotka, il Napoli potrebbe valutare una cessione del centrocampista africano se l’offerta dovesse risultare conveniente. La perdita contemporanea di Lobotka e Anguissa rappresenterebbe però un grande calo.

Ecco perché la società partenopea sta valutando con estrema cautela ogni scenario possibile. Se Anguissa dovesse partire, il Napoli dovrà intervenire massicciamente sul mercato per garantire a Lobotka un supporto all’altezza. La priorità rimane comunque trattenere il regista slovacco, respingendo gli assalti provenienti da Juventus e dall’estero. Entro l’estate il Napoli avrà chiarito anche la posizione di Anguissa, ma una cosa è certa: Lobotka non lascerà Napoli.