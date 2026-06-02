Il Napoli può sorridere, arrivano ottime notizie dal Belgio: c’entrano Lukaku e De Bruyne

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne guidano il Belgio alla vittoria: gli azzurri battono la Croazia 2-0 nell’amichevole di oggi. Entrambi i calciatori di proprietà del Napoli hanno offerto una buona prova.

Lukaku entra e decide: il gol nel finale chiude la partita

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, entra al 73º minuto al posto di Charles De Ketelaere e trasforma immediatamente la gara. Al 95º trova il gol che fissa il risultato definitivo su 2-0, sigillando la superiorità del Belgio nel finale di partita. La sua presenza in campo produce effetti immediati: la squadra di Garcia gestisce meglio il gioco dopo il suo ingresso e controlla il match fino alla conclusione.

Il Belgio aveva già sboccato il risultato con Youri Tielemans al primo tempo, bravo a finalizzare l’azione rifinita da Maxime De Cuyper. La rete iniziale permette agli ospiti di acquisire fiducia e gestire il possesso palla con tranquillità. Lukaku completa l’opera nel finale con una giocata decisiva che conferma il dominio belgico sulla Croazia.

Lukaku esulta con la maglia della nazionale belga

De Bruyne in campo 67 minuti: qualità tecnica confermata

Kevin De Bruyne disputa una prestazione di buon livello per il Belgio, rimanendo in campo per circa 67 minuti. Il centrocampista del Napoli esprime le sue caratteristiche tecniche, confermando l’abilità con il pallone tra i piedi. La sua presenza offensiva contribuisce a mantenere il possesso e a costruire le azioni che portano ai gol della squadra.

Garcia ottiene una vittoria convincente con il Belgio in una gara preparatoria importante, di preparazione ai Mondiali. Lukaku e De Bruyne ora sono pronti a dare il loro supporto in queste settimane. Il futuro a Napoli è in dubbio per entrambi ma, con prestazioni di livello, potranno convincere Allegri e la piazza azzurra.