Lukaku e l’amore per Napoli, nessuna frattura: la verità di Big Rom

Romelu Lukaku è tornato in Belgio dopo aver trascorso alcuni giorni a Montecarlo. Il centravanti del Napoli vuole prepararsi al meglio per il Mondiale. Nel frattempo, ha concesso un’intervista a Het Nieuwsblad in cui ha parlato ovviamente anche del suo futuro e del suo rapporto col club azzurro.

Lukaku e il Napoli: nessuna richiesta di cessione, tutto tranquillo

Le speculazioni su una possibile separazione tra il centravanti belga e gli azzurri non trovano fondamento. Lukaku ha chiarito direttamente che non ha mai presentato richiesta di trasferimento al club partenopeo. L’infortunio al tendine dell’anca, subito durante un’esercitazione tattica nel precampionato, ha costretto l’attaccante a ricorrere all’intervento chirurgico e a un lungo periodo di recupero lontano da Napoli. La decisione di tornare in Belgio non rappresentava una fuga, ma una necessità medica e psicologica.

Conte e Lukaku: il dialogo che smentisce le crepe

L’ex tecnico partenopeo conosce la natura competitiva del belga e non ha nutrito dubbi sulla sua dedizione. Lukaku ha raccontato di aver comunicato direttamente con la dirigenza azzurra per informarla del suo rientro in patria, spiegando che il corpo aveva necessità di una pausa dal contesto calcistico italiano. L’attaccante respinge categoricamente l’idea che esista una frattura con Conte, affermando che tra loro il dialogo è sempre stato aperto e costruttivo:

“Lasciate che la stampa parli. Io conosco la verità. L’allenatore e io abbiamo parlato. Lui mi conosce, sa che sono un vincente e che farei di tutto per dare il massimo. Non sono il tipo di calciatore che accetta passivamente i fatti e intasca lo stipendio senza fare nulla. Non sono fatto così. L’allenatore lo sa. Va tutto bene. Rottura con il Napoli? Sciocchezze.”

La forma fisica che torna: il ritorno al top level

L’attaccante sa che la seconda stagione a Napoli è stata inferiore alla prima, quando ha contribuito in maniera determinante ai successi dei partenopei. Lukaku ha dichiarato esplicitamente di voler rivivere quei momenti di gloria, motivazione che lo spinge a completare il suo percorso di guarigione con massima dedizione. Non sta cercando una via d’uscita: il contratto lo lega ancora ai partenopei e nella sua mente rimane un giocatore del Napoli.

Dispone ancora di un anno di accordo con il club napoletano e non intende utilizzare l’infortunio come pretesto per cercare una soluzione altrove. Lukaku ha sottolineato come chi pensi che abbia orchestrato questa situazione per facilitarsi un trasferimento sbagli completamente valutazione. L’unica realtà è l’infortunio e il conseguente recupero. L’amore per il Napoli rimane intatto, nonostante le difficoltà della seconda annata. Ora il centravanti belga attende il momento giusto per dimostrare di meritare ancora la fiducia della piazza azzurra.