Futuro De Bruyne, Di Marzio non ha dubbi: arriva l’annuncio

Kevin De Bruyne è un pilastro del Napoli del futuro secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Il belga sarebbe fra gli intoccabili del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Con la firma di Allegri sempre più vicina, il calciomercato del Napoli inizia a delinearsi con sempre più chiarezza. Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato L’originale, ha designato il possibile Napoli del futuro secondo le scelte di Max Allegri. Secondo lui, il nuovo allenatore ha intenzione di puntare ancora su Kevin De Bruyne:

“Il mercato del Napoli dipenderà dalle uscite. Se esce Anguissa, potrebbe arrivare Rabiot. De Bruyne è un giocatore sul quale Allegri e la società contano molto. Sevono uscire Lucca e Lukaku per avere un altro attaccante, ugualmente sugli esterni offensivi, dove è tornato anche Lang”.