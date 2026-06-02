De Bruyne sempre più verso l’addio? Dagli USA fanno sul serio: interesse concreto

Kevin De Bruyne riflette sul suo futuro dopo la rottura con Antonio Conte. Come riportato da TMW, il centrocampista belga non ha trovato spazio nel ruolo preferito e cerca opportunità alternative. Tra le opzioni più concrete ci sono club della MLS come San Diego FC, Inter Miami, Chicago Fire e NYCFC, che hanno manifestato interesse per il giocatore. La scelta sarà influenzata anche dalla prossima fase finale degli Europei Under 19, un momento chiave per il suo percorso professionale.

Il rapporto con Conte e la scelta di ruolo

De Bruyne ha raccontato le difficoltà con Conte, che hanno sorpreso tantissimi tifosi azzurri. Il belga non si è affatto mostrato contento della sua prima annata trascorsa in azzurro:

“Per me è stato complicato, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Non ho praticamente mai avuto l’opportunità di giocare nel ruolo che preferisco. Se sono contento che sia andato via? Sì, non meritava di restare” – ha detto a Nieuwsbland nei giorni scorsi.

Le piste MLS: possibilità concreta

Secondo TMW, San Diego ha cercato a lungo il giocatore, puntando a un colpo planetario vicino a Hirving “Chucky” Lozano. L’Inter Miami, di David Beckham e Lionel Messi, ha provato a inserirsi grazie ai Discovery Rights, ma le regole interne del Salary Cap e i posti limitati per i Designated Player hanno complicato l’operazione. Chicago Fire ha sondato la fattibilità del trasferimento prima di Miami, cercando di muoversi con anticipo. Infine, il NYCFC, parte del City Football Group, rappresenta la soluzione più lineare, garantendo contratti extra-budget e una gestione “in famiglia” del giocatore.

De Bruyne in maglia Napoli

Futuro e prospettive

Il futuro di Kevin De Bruyne resta aperto. Il centrocampista belga dovrà valutare il progetto tecnico e la vita familiare.

L’attenzione dei club statunitensi dimostra come la sua qualità sia riconosciuta a livello internazionale, mentre la decisione finale potrebbe segnare una svolta importante per la carriera e l’equilibrio tra vita privata e professionale.