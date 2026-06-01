De Bruyne, addio o permanenza? Allegri ha deciso: cosa succederà

Kevin De Bruyne ha attaccato duramente Antonio Conte nei giorni scorsi, portando alla luce tensioni che il Napoli non poteva nascondere ancora. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il belga avrà finalmente l’occasione di un confronto diretto.

De Bruyne e le sirene americane: il Napoli deve agire

Le offerte dai club statunitensi circolano da mesi e sono ancora concrete, secondo quanto riporta Il Mattino. La permanenza di Conte aveva trasformato questi sondaggi in una vera preoccupazione per il futuro del giocatore in azzurro. Ora il quadro cambia radicalmente. Allegri dovrà affrontare subito questa grana e convincere il belga a restare attraverso un progetto credibile.

Il confronto tra allenatore e giocatore avverrà dopo il Mondiale. Non ci saranno annunci roboanti o impegni vaghi. Il Napoli dovrà presentarsi all’attacco, con una strategia chiara e un ruolo definito per De Bruyne, senza rischiare di farsi sorprendere dalle mosse del mercato estero.

De Bruyne in tenuta Napoli

Allegri decisivo: cosa può succedere

Qual è il vero nodo? Non è la qualità tecnica del giocatore, ma la credibilità del progetto. De Bruyne ha visto promesse disattese e ha manifestato dubbi sulla gestione precedente. Allegri avrà poche settimane per ricostruire questa fiducia e convincerlo che il Napoli rimane la scelta giusta per la sua carriera.

Se il belga dovesse partire verso l’America, il Napoli perderebbe uno dei suoi migliori giocatori nel momento più delicato della ricostruzione. Allegri sa benissimo che questa conversazione determinerà buona parte della stagione futura e del mercato di calciomercato Napoli nei prossimi mesi.