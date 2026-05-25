Italiano a sorpresa: l’annuncio sul futuro è un chiaro indizio sul Napoli

Vincenzo Italiano è accostato con insistenza alla panchina del Napoli. Intervistato da Repubblica, l’allenatore ha dato una risposta in merito a questo accostamento che sa di una decisa apertura ad un’avventura azzurra.

Italiano apre al Napoli? La sua risposta

Nella sua intervista ai microfoni di Repubblica, Vincenzo Italiano ha risposto così in merito ad un possibile futuro a Napoli per sostituire Antonio Conte:

“Non so se il Napoli mi voglia davvero, sta facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima del lavoro fatto in questi anni, di più non saprei dire”.

Sul futuro al Bologna, la sua risposta sa di addio:

“C’è anche la possibilità che non rimanga a Bologna, non lo nego. Il rischio è che rimanga qui solo perché c’è un contratto da rispettare: quali motivazioni potrebbe avere?”.

Panchina Napoli, qual è l’opzione più concreta?

Le parole di Italiano hanno decisamente il sapore di un’apertura ad un’avventura in azzurro. L’allenatore ha confermato come l’addio al Bologna sia uno scenario molto concreto e non ha del tutto negato l’interesse del club. Ci sono però altri due ostacoli oltre al contratto con i felsinei: il contemporaneo interesse del Milan e la concorrenza di altri allenatori (con Allegri che potrebbe diventare allo stesso tempo un’idea concreta qualora lasciasse i rossoneri). Le prossime settimane saranno decisive.