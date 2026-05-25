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Post Conte, De Laurentiis ha una tentazione: spunta un nome dall’estero

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Post Conte, De Laurentiis ha una tentazione: spunta un nome dall’estero
De Laurentiis e la strategia del Napoli per il futuro tecnico
Aurelio De Laurentiis in primo piano con espressione pensierosa davanti al logo del Napoli e silhouette di un secondo uomo

Andoni Iraola piace a De Laurentiis per la panchina del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bournemouth è in scadenza di contratto con il club inglese e rappresenta una delle opzioni vagliate dalla società per la stagione del centenario.

Iraola: il profilo che seduce De Laurentiis

Il basco di 43 anni ha costruito una reputazione solida in Premier League, portando il Bournemouth a 57 punti e alla qualificazione per l’Europa League. Non è un risultato casuale. La sua squadra ha segnato 58 gol subendone 54, mantenendo una media punti di 1,50 in una stagione di consolidamento competitivo.

Iraola predilige un calcio dinamico e offensivo, lontano da schemi difensivi. Alterna il 4-2-3-1 e il 4-1-4-1 con possesso palla elevato e velocità sulle corsie esterne. Al Rayo Vallecano ha utilizzato il 4-3-3, riportando la squadra dalla Segunda División alla Liga spagnola nel 2020-21 e raggiungendo due piazzamenti in zona intermedia. Questo approccio richiede una preparazione atletica impeccabile: il suo gioco è fisicamente dispendioso e non ammette compromessi sulla condizione fisica.

Iraola durante una partita, con le mani gesticolano per dirigere la squadra in campo
Iraola durante una gara, intento a dirigere la squadra dalla panchina

De Laurentiis e la ricerca del nuovo allenatore del Napoli

Qual è l’appeal di Iraola per il Napoli? Un allenatore che ha già provato a costruire progetti ambiziosi partendo da basi fragili. Ha dimostrato di saper gestire budget limitati e di trasformare squadre ordinarie in competitor europei. Il Rayo e il Bournemouth ne sono testimonianza concreta.

La scadenza contrattuale con i Cherries lo rende accessibile. De Laurentiis valuterà nei prossimi giorni se questa disponibilità corrisponde davvero alla volontà di sorprendere sul fronte allenatore. L’esperienza internazionale di Iraola potrebbe fornire al Napoli una prospettiva tattica diversa, orientata al gioco offensivo e alla competitività immediata in Europa, obiettivo dichiarato dalla società per la prossima stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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