Post Conte, De Laurentiis ha una tentazione: spunta un nome dall’estero

Andoni Iraola piace a De Laurentiis per la panchina del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bournemouth è in scadenza di contratto con il club inglese e rappresenta una delle opzioni vagliate dalla società per la stagione del centenario.

Iraola: il profilo che seduce De Laurentiis

Il basco di 43 anni ha costruito una reputazione solida in Premier League, portando il Bournemouth a 57 punti e alla qualificazione per l’Europa League. Non è un risultato casuale. La sua squadra ha segnato 58 gol subendone 54, mantenendo una media punti di 1,50 in una stagione di consolidamento competitivo.

Iraola predilige un calcio dinamico e offensivo, lontano da schemi difensivi. Alterna il 4-2-3-1 e il 4-1-4-1 con possesso palla elevato e velocità sulle corsie esterne. Al Rayo Vallecano ha utilizzato il 4-3-3, riportando la squadra dalla Segunda División alla Liga spagnola nel 2020-21 e raggiungendo due piazzamenti in zona intermedia. Questo approccio richiede una preparazione atletica impeccabile: il suo gioco è fisicamente dispendioso e non ammette compromessi sulla condizione fisica.

Iraola durante una gara, intento a dirigere la squadra dalla panchina

De Laurentiis e la ricerca del nuovo allenatore del Napoli

Qual è l’appeal di Iraola per il Napoli? Un allenatore che ha già provato a costruire progetti ambiziosi partendo da basi fragili. Ha dimostrato di saper gestire budget limitati e di trasformare squadre ordinarie in competitor europei. Il Rayo e il Bournemouth ne sono testimonianza concreta.

La scadenza contrattuale con i Cherries lo rende accessibile. De Laurentiis valuterà nei prossimi giorni se questa disponibilità corrisponde davvero alla volontà di sorprendere sul fronte allenatore. L’esperienza internazionale di Iraola potrebbe fornire al Napoli una prospettiva tattica diversa, orientata al gioco offensivo e alla competitività immediata in Europa, obiettivo dichiarato dalla società per la prossima stagione.