Allegri-Napoli, qual è la verità: cosa succede dopo il disastro con il Milan

Il nome di Allegri diventa inevitabilmente è una possibilità importante per il Napoli dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Champions League di ieri sera. Il tecnico va verso l’esonero e De Laurentiis sarebbe interessato a lui per la panchina azzurra.

Allegri forte candidato per il Napoli

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarà inevitabilmente uno spettatore interessato a cosa succederà in casa Milan nei prossimi giorni dopo la mancata qualificazione alla Champions League, sperando in una rivoluzione nel club rossonero. Il presidente azzurro è infatti da sempre un estimatore del lavoro di Allegri, che fu vicinissimo a prendere l’eredità di Conte già l’anno scorso.

Qualora Max dovesse rompere con il Milan, diventerebbe inevitabilmente un nome forte per la panchina del Napoli, in virtù anche dei legami: il tecnico è un amico di vecchia data del presidente De Laurentiis, oltre che del ds Manna (con cui ha condiviso il percorso alla Juve).

Le alternative: occhio a Italiano

Insomma, l’opzione Allegri è davvero da prendere in seria considerazione per la panchina azzurra, anche se non è detto che un addio al Milan lo renda automaticamente il primo nome sulla lista azzurra. Resistono, infatti, anche altre candidature: da Vincenzo Italiano (a sua volta candidato per la panchina del Milan), alla tentazione Iraola. Da scartare oramai è invece l’opzione Sarri, con De Laurentiis che è rimasto scottato dal suo rifiuto. Non ci sarà alcun dietrofront da ambo le parti.