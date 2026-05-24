Non solo Conte: per altri tre giocatori sarà l’ultima al Napoli

Napoli-Udinese chiude un ciclo: Antonio Conte lascerà la panchina azzurra al termine della sfida odierna, salvo colpi di scena clamorosi. Con lui, almeno altri tre protagonisti dei successi recenti.
Conte: addio dopo due anni
La partita di oggi contro l’Udinese rappresenta il capitolo finale di una storia lunga due stagioni. Antonio Conte ha deciso di chiudere la sua avventura sulla panchina azzurra, una scelta che arriva dopo aver riportato il club in competizione dopo l’anno di transizione. Il tecnico leccese non continuerà oltre questa domenica, a meno di sviluppi imprevisti che al momento nessuno intravede all’orizzonte.
Anguissa, Juan Jesus e Lukaku: giornata di addii
Come riporta il Corriere dello Sport, con Conte se ne vanno altri volti storici. Frank Anguissa affronta l’Udinese con il suo futuro in bilico: il centrocampista camerunense, simbolo della forza fisica e della capacità tattica degli azzurri, ha il contratto fino al 2027 ma i colloqui con il club rimangono aperti. La sua permanenza non è scontata. Juan Jesus invece dirà addio al Maradona a parametro zero: il difensore brasiliano ha già attirato l’interesse dello Sporting Lisbona e lascia Napoli dopo gli anni più gloriosi della sua carriera partenopea.
Romelu Lukaku ha già salutato: l’attaccante belga è tornato in patria per preparare il Mondiale, chiudendo una stagione disastrosa segnata da infortuni e appena 64 minuti giocati. Il suo contratto fino al 2027 non lo protegge da un futuro lontano da Napoli. Tre partenze che certificano il cambio di direzione della squadra.
Meret: il portiere in attesa del nuovo allenatore
Alex Meret rimane in sospeso, il suo destino legato all’identità del nuovo tecnico. L’estremo difensore aveva manifestato disponibilità a lasciare il Napoli se Conte fosse rimasto, ma l’arrivo di un allenatore diverso potrebbe stravolgere gli equilibri. La scelta del nuovo progetto tecnico determinerà anche il futuro del portiere friulano, creando una catena di conseguenze che si svilupperà nelle prossime settimane. Il Napoli dovrà decidere se puntare su di lui o cercare alternative in portiere.
Conte saluta una piazza che lo ha visto vincere ma non convincere completamente, mentre il calciomercato del Napoli si prepara a subire trasformazioni radicali nel corso dell’estate.