Anguissa verso l’addio, due club turchi su di lui: il Napoli fissa il prezzo

Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli in estate. Il giocatore africano è arrivato a fine ciclo con gli azzurri e la sua cessione farebbe bene alle casse del club. Il ds Giovanni Manna e Aurelio Delaurentiis sono pronti ad ascoltare le offerte provenienti dalla Turchia.

Anguissa: il Besiktas sfida il Galatasaray

Secondo Nicolò Schira, il Besiktas si aggiunge al Galatasaray nella corsa al centrocampista camerunense, con De Laurentiis che fissa il prezzo tra 20 e 25 milioni. Non è solo la squadra di Istanbul a muoversi per il mediano azzurro. Il Besiktas ha manifestato interesse concreto per Anguissa, aprendo una vera competizione turca attorno al giocatore.

La fisicità di Anguissa, la sua capacità di recupero palla e gli inserimenti offensivi lo rendono un profilo appetibile per le squadre turche che cercano rinforzi per la prossima stagione. Il centrocampista camerunense ha dimostrato di essere un pilastro della mediana azzurra negli ultimi anni, una certezza tattica su cui Conte ha sempre contato.

Il prezzo non scende: 20-25 milioni fissi

De Laurentiis ha già fissato la cifra: tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non ci sono margini di trattativa, secondo quanto riportato da Schira. Il contratto di Anguissa scade nel 2027, dunque il Napoli potrebbe permettersi di attendere, ma l’intenzione è quella di monetizzare dalla cessione qualora arrivasse un’offerta adeguata.

Quale vantaggio avrebbe il Napoli a cederlo ora? Una plusvalenza significativa sul bilancio, la liberazione di uno slot salariale importante e l’opportunità di reinvestire il ricavato in profili diversi per il nuovo corso tattico di Conte. Non è uno scenario ipotetico: è il mercato che bussa alle porte degli azzurri con due club tra i principali d’Europa.

Il Besiktas e il Galatasaray sanno bene che il Napoli non scenderà sotto quella soglia. La partita estiva si giocherà proprio su questo terreno: chi tra i due club turchi avrà la forza economica di sostenere una spesa vicina ai 25 milioni? Nel frattempo, Anguissa continua il suo lavoro a Napoli, consapevole che la prossima sessione di calciomercato potrebbe rappresentare il momento di una nuova avventura lontano dagli azzurri.