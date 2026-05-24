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Napoli-Udinese, una sfida anche sul mercato: gli azzurri lo valuteranno attentamente!

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Napoli-Udinese, una sfida anche sul mercato: gli azzurri lo valuteranno attentamente!
De Laurentis e Manna dalla tribuna del Maradona durante Napoli-Udinese
Aurelio De Laurentis e Giovanni Manna osservano la partita dalla tribuna dello stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Udinese

Frank Anguissa potrebbe seriamente lasciare il Napoli: il camerunense ha ricevuto proposte dalla Turchia e il club azzurro si sta già muovendo per trovare l’eventuale sostituto, secondo La Gazzetta dello Sport. Napoli-Udinese sarà la sfida di Arthur Atta.

Anguissa e la tentazione turca: il Napoli corre ai ripari

La situazione di Anguissa è più complessa di quanto sembri. Il contratto scade nel 2027, eppure gli interessamenti dalla Turchia sono concreti e il giocatore potrebbe valutarli seriamente. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Giovanni Manna ha già avviato le ricerche per individuare il profilo giusto nel caso in cui la partenza diventasse inevitabile.

Arthur Atta dell’Udinese è il nome principale sulla lista azzurra. Gli osservatori napoletani lo hanno seguito più volte durante la stagione, raccogliendo valutazioni molto positive sul centrocampista. Un giocatore moderno, capace di unire dinamismo, corsa e inserimenti offensivi: caratteristiche che potrebbero garantire continuità al centrocampo partenopeo.

Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, controlla il pallone durante la partita
Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, in azione. Foto: ANSA

Atta al Napoli: quando parte la trattativa?

De Laurentiis e Manna preferiscono attendere la nomina del nuovo allenatore. Il tecnico scelto dovrà esprimere chiaramente le caratteristiche richieste per il centrocampo rinnovato, in modo da indirizzare con precisione la campagna acquisti. Una scelta saggia che evita investimenti affrettati.

L’Udinese sa che il Napoli è interessato, ma al momento non c’è alcuna offerta ufficiale. Il club friulano valuterà la situazione in base alle proprie necessità di mercato e alle richieste economiche del nuovo allenatore azzurro. Se Anguissa dovesse partire davvero, Atta rappresenterebbe una soluzione credibile per il centrocampo del Napoli nella prossima stagione.

Intanto per il francese, la sfida di oggi pomeriggio può rappresentare la vetrina giusto per mettersi in mostra al Maradona, spingendo la dirigenza azzurra a puntare su di lui per la prossima stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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