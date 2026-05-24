Napoli-Udinese, una sfida anche sul mercato: gli azzurri lo valuteranno attentamente!

Frank Anguissa potrebbe seriamente lasciare il Napoli: il camerunense ha ricevuto proposte dalla Turchia e il club azzurro si sta già muovendo per trovare l’eventuale sostituto, secondo La Gazzetta dello Sport. Napoli-Udinese sarà la sfida di Arthur Atta.

Anguissa e la tentazione turca: il Napoli corre ai ripari

La situazione di Anguissa è più complessa di quanto sembri. Il contratto scade nel 2027, eppure gli interessamenti dalla Turchia sono concreti e il giocatore potrebbe valutarli seriamente. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Giovanni Manna ha già avviato le ricerche per individuare il profilo giusto nel caso in cui la partenza diventasse inevitabile.

Arthur Atta dell’Udinese è il nome principale sulla lista azzurra. Gli osservatori napoletani lo hanno seguito più volte durante la stagione, raccogliendo valutazioni molto positive sul centrocampista. Un giocatore moderno, capace di unire dinamismo, corsa e inserimenti offensivi: caratteristiche che potrebbero garantire continuità al centrocampo partenopeo.

Atta al Napoli: quando parte la trattativa?

De Laurentiis e Manna preferiscono attendere la nomina del nuovo allenatore. Il tecnico scelto dovrà esprimere chiaramente le caratteristiche richieste per il centrocampo rinnovato, in modo da indirizzare con precisione la campagna acquisti. Una scelta saggia che evita investimenti affrettati.

L’Udinese sa che il Napoli è interessato, ma al momento non c’è alcuna offerta ufficiale. Il club friulano valuterà la situazione in base alle proprie necessità di mercato e alle richieste economiche del nuovo allenatore azzurro. Se Anguissa dovesse partire davvero, Atta rappresenterebbe una soluzione credibile per il centrocampo del Napoli nella prossima stagione.

Intanto per il francese, la sfida di oggi pomeriggio può rappresentare la vetrina giusto per mettersi in mostra al Maradona, spingendo la dirigenza azzurra a puntare su di lui per la prossima stagione.