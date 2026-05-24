Addio Conte, spunta l’ipotesi annuncio: riguarda Napoli-Udinese

Antonio Conte lascia il Napoli dopo la sfida con l’Udinese: l’allenatore rinuncia all’ultimo anno di contratto e chiude il ciclo con De Laurentiis.

Conte abbandona la panchina: l’ultima partita è contro l’Udinese

La stagione di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri termina questa sera. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha deciso di rescindere l’accordo che lo legava a De Laurentiis per un’ulteriore annata. Non si tratta di una sorpresa: la decisione circola da una settimana negli ambienti napoletani e trova conferma nei movimenti del tecnico pugliese. Conte ha scelto di interrompere il rapporto consensualmente, rinunciando ai compensi dovuti per il prossimo anno.

Lo strappo avviene in un clima di rispetto reciproco. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, il presidente e l’allenatore potrebbero annunciare insieme l’addio al termine della gara con l’Udinese, magari in una conferenza congiunta allo stadio. Una scelta che sottolinea come la frattura non sia conflittuale ma frutto di valutazioni diverse sul futuro del progetto. De Laurentiis perde un condottiero che ha riportato il Napoli ai vertici, mentre Conte si prepara a nuove sfide, con la Nazionale che rappresenta un’opzione concreta per il suo prossimo capitolo.

De Laurentiis e Conte: rispetto e amicizia fino alla fine

Il rapporto tra il presidente napoletano e il tecnico rimane solido nonostante l’interruzione. Hanno rispettato gli accordi sottoscritti, mantenendo un dialogo franco su ciò che il progetto poteva offrire e su cosa mancava per proseguire. La Gazzetta descrive una separazione consapevole: non c’è rancore, ma la convinzione reciproca che i percorsi debbano separarsi. Conte ha la possibilità di tornare alla Nazionale, dove attende una sfida di dimensione diversa. De Laurentiis, dal canto suo, mantiene intatta la struttura che ha costruito negli ultimi mesi.

Cosa rimane di questa esperienza napoletana? Un Napoli che ha ritrovato credibilità e una base competitiva su cui lavorare. Conte ha trasformato la mentalità della squadra, instillando disciplina e ambizione. Il suo addio non cancella questa eredità, che continuerà a pesare sui prossimi progetti dell’area sportiva. Gli azzurri dovranno ora trovare un allenatore che prosegua il lavoro di risalita, mantenendo la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. La partita di stasera contro l’Udinese rappresenta il punto finale di una storia che ha acceso l’entusiasmo napoletano e che ora si chiude, lasciando spazi per nuove soluzioni nel mercato degli allenatori.