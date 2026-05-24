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Napoli-Udinese, parlano Di Lorenzo e Hojlund: “Addio di Conte? Non sappiamo se è ufficiale”.

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Napoli-Udinese, parlano Di Lorenzo e Hojlund: “Addio di Conte? Non sappiamo se è ufficiale”.
Di Lorenzo e Hojlund intervistati a bordocampo dopo la partita contro l'Udinese
Intervista post-partita con giocatori del Napoli in maglia azzurra EA7 davanti al backdrop Serie A

Al termine di Napoli-Udinese, ai microfoni di DAZN si sono presentati Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund, che ha deciso la gara del Maradona. Nel corso dell’intervista si è toccato anche il tema legato all’addio di Antonio Conte dopo due anni sulla panchina azzurra.

Napoli-Udinese: le dichiarazioni di Di Lorenzo e Hojlund

A prendere per primo parola è Giovanni Di Lorenzo:

“É bello sentire il calore dello stadio. Quest’anno ci sono stati vicini come sempre. Era un modo per ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Io non devo annunciare niente su Conte. In questi due anni il mister ci ha dato tantissimo e solo un allenatore come lui poteva far tornare a competere il Napoli in così poco tempo. Ci ha riportati a un livello altissimo.

Abbiamo fatto un percorso bellissimo e sono orgoglioso di essere stato allenato da lui. Mi ha detto tante cose, è un allenatore che ti spinge a dare il massimo ogni giorno. Con lui migliori, tecnicamente e caratterialmente, non devo descriverlo io”.

Subito dopo anche Hojlund:

“É stato molto importante per la mia crescita, uno dei motivi per cui sono venuto qui. É uno dei migliori allenatori al mondo e vuole sempre vincere. Conte va via? Io non so se è ufficiale. Io vorrei continuare a lavorare con lui, ma non prenderò io con questa decisione. Ci fa spingere forte ogni giorno, anche in allenamento. Ora vedremo che succederà”.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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