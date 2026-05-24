Napoli-Udinese, parlano Di Lorenzo e Hojlund: “Addio di Conte? Non sappiamo se è ufficiale”.

Al termine di Napoli-Udinese, ai microfoni di DAZN si sono presentati Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund, che ha deciso la gara del Maradona. Nel corso dell’intervista si è toccato anche il tema legato all’addio di Antonio Conte dopo due anni sulla panchina azzurra.

Napoli-Udinese: le dichiarazioni di Di Lorenzo e Hojlund

A prendere per primo parola è Giovanni Di Lorenzo:

“É bello sentire il calore dello stadio. Quest’anno ci sono stati vicini come sempre. Era un modo per ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Io non devo annunciare niente su Conte. In questi due anni il mister ci ha dato tantissimo e solo un allenatore come lui poteva far tornare a competere il Napoli in così poco tempo. Ci ha riportati a un livello altissimo. Abbiamo fatto un percorso bellissimo e sono orgoglioso di essere stato allenato da lui. Mi ha detto tante cose, è un allenatore che ti spinge a dare il massimo ogni giorno. Con lui migliori, tecnicamente e caratterialmente, non devo descriverlo io”.

Subito dopo anche Hojlund: