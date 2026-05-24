Napoli-Udinese, parla Conte alla sua ultima: “Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è”, e sulla squadra

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Udinese ai microfoni di DAZN, sottolineando il momento sia della sfida ai friulani che il suo personale, ricco di emozioni.

Parole che sanno d’addio quelle pronunciata da Antonio Conte, che però non ha voluto distogliere lo sguardo sulla partita e sull’importanza di chiudere bene la stagione. Ma prima doverosa una dichiarazione sull’ambiente napoletano:

“Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è e cosa rappresenta il Napoli per il popolo napoletano. L’ambiente è molto forte e passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e tante volte comunque diventa molto più difficile che in altre piazze. Vincere qua ha dato e dà grandissime soddisfazioni“.