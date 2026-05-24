Napoli-Udinese, parla Conte alla sua ultima: “Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è”, e sulla squadra

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Udinese ai microfoni di DAZN, sottolineando il momento sia della sfida ai friulani che il suo personale, ricco di emozioni.
“Dobbiamo finire bene il campionato”, Conte tra campo e parole d’amore
Parole che sanno d’addio quelle pronunciata da Antonio Conte, che però non ha voluto distogliere lo sguardo sulla partita e sull’importanza di chiudere bene la stagione. Ma prima doverosa una dichiarazione sull’ambiente napoletano:
“Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è e cosa rappresenta il Napoli per il popolo napoletano. L’ambiente è molto forte e passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e tante volte comunque diventa molto più difficile che in altre piazze. Vincere qua ha dato e dà grandissime soddisfazioni“.
E sulla partita e il campionato:
“La prima emozione è quella di sempre prima di una gara, la prima cosa che ho in mente è di ottenere un buon risultato ed è la cosa più importante in questo momento. Dobbiamo finire bene il campionato perché in questa stagione sono state fatte cose importanti, anche sottovalutate. Va bene così, i ragazzi meritano di finire bene“.