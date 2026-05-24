Napoli-Udinese, la decide Hojlund: il racconto del match

Il racconto di Napoli-Udinese, sfida valida per la 38a e ultima giornata di Serie A, decisa dalla rete di Rasmus Hojlund. Il gol del danese ha permesso agli azzurri di chiudere il campionato al secondo posto.
Napoli-Udinese: il racconto dell’ultima partita dell’anno
Antonio Conte chiude la sua esperienza a Napoli con una vittoria sull’Udinese, grazie all’undicesima rete in campionato di Rasmus Hojlund. Gli azzurri partono fortissimo, con una super chance per Alisson Santos dopo 1 minuto e mezzo, ma Okoye è bravo a respingere. Lo stesso attaccante brasiliano, però, si fermerà prima del 10′ per via di un infortunio alla coscia.
Il Napoli trova la rete del vantaggio al 24′ con un imbucata del subentrante De Bruyne, che lancia Hojlund verso la porta, con il danese che non può sbagliare. I padroni di casa controllano il risultato, ma perdono per infortunio anche Lobotka, che si ferma al 37′, lasciando spazio a Gilmour. Nell’Udinese pericolosi Karlstrom e Atta, con Meret attento a respingere.
Nella ripresa davvero poche le emozioni. L’Udinese resta in 10 uomini al 64′ per l’espulsione di Kabasele, ma il Napoli non ne approfitta, divorandosi la rete del raddoppio con McTominay.