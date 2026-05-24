Napoli, Meret via? Il sostituto può arrivare dalla Serie A

Il Napoli è pronto per l’ultima gara di questa Serie A, anche se la testa è già al prossimo anno. Prima ancora di scoprire chi sarà l’allenatore azzurro il prossimo anno, vista la quasi certa partenza di Conte, ci sono diversi giocatori che potrebbero partire. Alex Meret prepara le valigie: Zion Suzuki il sostituto?

Mercato Napoli, idea Suzuki: la situazione

La società partenopea è già all’opera per quelli che potrebbero essere gli obiettivi in sede ci calciomercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino, ma prima ci saranno delle cessioni. Per diversi giocatori il tempo a Napoli sembra finito, un ciclo sembra terminato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alex Meret è sempre più vicino a lasciare la città partenopea. Il portiere italiano, dopo aver passato un anno non da protagonista, potrebbe cambiare aria. Sulla lista dei possibili sostituti spunta il nome di Zion Suzuki del Parma.

Meret durante gli allenamenti del Napoli

Napoli, occhi su Suzuki: attenzione alla concorrenza

Zion Suzuki potrebbe essere più di un’idea in casa Napoli. Il portiere giapponese ha trascorso due stagioni più che positive a Parma ed è finito nel mirino di diversi top club. I club interessati, oltre al Napoli, sono: Galatasaray, Manchester United e Bayern Monaco.