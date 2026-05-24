Napoli, Allegri pista difficile: salgono le quotazioni di un nome a sorpresa

Roberto Mancini è entrato nel progetto Napoli con contatti diretti tra gli entourage. De Laurentiis ha avviato trattative concrete con l’ex ct della Nazionale, secondo Il Mattino, mentre Allegri scivola indietro a causa del contratto col Milan.

Mancini-Napoli: i contatti che sorprendono

Le telefonate tra i rappresentanti di Roberto Mancini e la dirigenza partenopea non sono più ipotesi. Come rivela Il Mattino, ci sono stati colloqui veri tra i due entourage nelle ultime ore. Il presidente De Laurentiis ha deciso di muoversi in prima persona, cercando un profilo che possa raccogliere l’eredità di Antonio Conte dopo la conclusione della stagione.

Mancini rappresenta una soluzione affascinante per il Napoli. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana, vincitore di Euro 2020, conosce l’ambiente italiano e ha già vinto trofei importanti. La trattativa può svilupparsi rapidamente, anche se il suo nome circola anche per altre panchine nazionali. Non è un’opzione marginale: De Laurentiis la sta esplorando seriamente.

Allegri non è più il primo della lista

Cosa è accaduto con Max Allegri? Giovanni Branchini, storico manager del tecnico rossonero, ha provato a posizionare il suo assistito per una possibile fuga dal Milan, ma i segnali che arrivano da Milano sono chiari. Le scelte di Cardinale, con l’uscita di Furlani e il ridimensionamento del ruolo di Ibrahimovic, suggeriscono che Allegri rimarrà al Milan. De Laurentiis, dal canto suo, non può aspettare.

Il presidente napoletano ha allargato il ventaglio delle opzioni disponibili. Mentre Allegri rimane legato al progetto rossonero, il Napoli si orienta verso profili diversi. Mancini, con la sua esperienza internazionale e i successi in ambito nazionale, offre un’alternativa di grande calibro. La mossa di De Laurentiis è strategica: non attendere passivamente, ma contattare direttamente i candidati più interessanti.

Lo scenario futuro per il Napoli

Nelle prossime settimane la situazione si chiarirà. De Laurentiis continuerà a esplorare tutte le piste disponibili per la panchina del Napoli, ma Mancini rappresenta già un’opzione concreta dopo i contatti avvenuti. La trattativa può accelerare se l’ex ct della Nazionale deciderà di prioritizzare il club partenopeo rispetto ad altri impegni. Il calciomercato Napoli entrerà in una fase decisiva quando le scelte tecniche saranno formalizzate e il nuovo allenatore avrà il via libera per iniziare il suo lavoro.