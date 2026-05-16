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Napoli, nessun dubbio nonostante le critiche: il big resterà in azzurro

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Napoli, nessun dubbio nonostante le critiche: il big resterà in azzurro
Azione di gioco del Napoli durante la partita in campo
Giocatori del Napoli in divisa azzurra con sponsor MSC during match action

Rasmus Hojlund continuerà a giocare nel Napoli anche nella prossima stagione. C’è solo uno step da compiere al riguardo: conquistare la qualificazione in Champions a Pisa. Dopodiché, scatterà l’obbligo di riscatto dal Manchester United pari a 44 milioni di euro, con tanto di clausola per il prossimo anno.

Hojlund, a Pisa per restare azzurro: il futuro accordo

Secondo “Il Mattino”, non c’è alcun dubbio: Rasmus Hojlund sarà il pilastro del futuro per il Napoli. Una volta raggiunta l’aritmetica qualificazione in Champions League, scatterà l’obbligo di riscatto per lui. Ma non solo, perché il nuovo accordo prevederà anche una clausola rescissoria di 85 milioni di euro che scatterà dall’estate del 2027. Questo è un ulteriore segnale di quanto il Napoli creda in lui, come pilastro del futuro azzurro e anche, chissà, come prossima plusvalenza.

Hojlund in maglia Napoli esulta con urlo durante una partita, indossando la divisa azzurra con sponsor MSC
Hojlund esulta durante una partita con la maglia del Napoli

Rendimento altalenante, ma nessun dubbio del Napoli

I dubbi, come detto, non sono all’orizzonte, nonostante un rendimento altalenante da parte del danese. Hojlund ha infatti realizzato “solo” 10 gol in campionato ed è a secco da ben due mesi: il gol manca infatti dal 14 marzo contro il Lecce. Il club è però fiducioso che Rasmus torni al gol già a Pisa con una rete che avrebbe una doppia valenza per il futuro: confermare il suo valore e anche rendere definitiva la sua permanenza in azzurro.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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