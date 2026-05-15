Napoli, c’è un grande assente a Pisa: tutti gli altri a disposizione di Conte

Mancano pochi giorni all’ultima trasferta stagionale del Napoli, che andrà in casa del Pisa già retrocesso. Una partita che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese, ma che Antonio Conte vuole affrontare con la massima serietà, perché i punti in palio pesano eccome nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il tecnico salentino, però deve fare i conti con un’assenza importante.

Napoli, Politano salta Pisa per squalifica

L’unico assente certo per Conte sarà Politano: nessun problema fisico, è squalificato per un turno. Perderlo, anche solo per novanta minuti, non è mai banale per la formazione di Conte, che punta tanto sull’equilibrio tra i reparti.

Il sostituto più immediato sulla destra sembrerebbe Gutierrez, già impiegato in questa veste in diverse circostanze nel corso dell’anno. Ma attenzione: Conte potrebbe valutare anche una soluzione diversa, con Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, o addirittura avanzare Di Lorenzo a tutta fascia, con Beukema novità in difesa.

Il centrocampo non cambia: McTominay e Lobotka confermati

Se in difesa e sulle fasce c’è qualche punto interrogativo, a centrocampo si va verso la conferma della coppia di centrocampisti composta da McTominay e Lobotka.

In avanti, salvo sorprese, ancora Hojlund. Alle sue spalle spazio ad Elmas e Alisson Santos, che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter fare la differenza. Il Pisa ha già poco da perdere, ma servirà il miglior Napoli: i tre punti sono fondamentali.