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Napoli, c’è un grande assente a Pisa: tutti gli altri a disposizione di Conte

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Napoli, c’è un grande assente a Pisa: tutti gli altri a disposizione di Conte
Antonio Conte in panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli, in abbigliamento nero

Mancano pochi giorni all’ultima trasferta stagionale del Napoli, che andrà in casa del Pisa già retrocesso. Una partita che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese, ma che Antonio Conte vuole affrontare con la massima serietà, perché i punti in palio pesano eccome nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il tecnico salentino, però deve fare i conti con un’assenza importante.

Napoli, Politano salta Pisa per squalifica

L’unico assente certo per Conte sarà Politano: nessun problema fisico, è squalificato per un turno. Perderlo, anche solo per novanta minuti, non è mai banale per la formazione di Conte, che punta tanto sull’equilibrio tra i reparti.

Il sostituto più immediato sulla destra sembrerebbe Gutierrez, già impiegato in questa veste in diverse circostanze nel corso dell’anno. Ma attenzione: Conte potrebbe valutare anche una soluzione diversa, con Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, o addirittura avanzare Di Lorenzo a tutta fascia, con Beukema novità in difesa.

Matteo Politano in campo con il Napoli
Matteo Politano in campo per il campionato con il Napoli

Il centrocampo non cambia: McTominay e Lobotka confermati

Se in difesa e sulle fasce c’è qualche punto interrogativo, a centrocampo si va verso la conferma della coppia di centrocampisti composta da McTominay e Lobotka.

In avanti, salvo sorprese, ancora Hojlund. Alle sue spalle spazio ad Elmas e Alisson Santos, che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter fare la differenza. Il Pisa ha già poco da perdere, ma servirà il miglior Napoli: i tre punti sono fondamentali.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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