Sarri, tra Napoli e Atalanta: dipende tutto da Conte

Il Napoli pensa davvero a Maurizio Sarri per costruire un nuovo progetto tecnico per la prossima stagione. Tuttavia, l’ex allenatore azzurro è corteggiato anche dall’Atalanta e dal nuovo direttore sportivo bergamasco: Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo resta sullo sfondo, ma le mosse di Aurelio De Laurentiis dipendono dalle scelte di Antonio Conte.

Sarri e Giuntoli: il duo vincente torna insieme

Maurizio Sarri verso l’Atalanta, non il Napoli: secondo Tuttosport, i bergamaschi lo hanno messo in cima alla lista per il post-Palladino e il legame con Giuntoli potrebbe essere decisivo. La Dea avrebbe già scelto il suo prossimo allenatore e il nome è quello del tecnico toscano, attualmente legato alla Lazio fino al 2028 con uno stipendio di 2,5 milioni annui più uno di bonus. Sarri ha un legame forte con Cristiano Giuntoli, il futuro direttore sportivo bergamasco con il quale ha lavorato per tre stagioni al Napoli tra il 2015 e il 2018, ottenendo risultati eccellenti.

L’Atalanta accelera proprio perché Raffaele Palladino non sarà confermato nonostante il contratto fino al 2027. La necessità di trovare rapidamente un nuovo allenatore spinge il club bergamasco a guardare verso Sarri, una soluzione che combina esperienza internazionale e sintonia già provata con la dirigenza.

Il Napoli rimane ai margini: Conte può restare

Mentre i partenopei continuano a essere accostati al tecnico toscano, la realtà dei fatti racconta una storia diversa. L’Atalanta ha fatto una scelta precisa e metodica, posizionando Sarri come primo obiettivo con un vantaggio competitivo enorme: la fiducia personale di Giuntoli. Il Napoli non ha lo stesso leverage nei confronti di una figura che conosce bene l’ambiente bergamasco.

Nei prossimi giorni Sarri incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per discutere del proprio futuro. Quell’incontro sarà decisivo per sbloccare la situazione. D’altro canto, anche ADL incontrerà Antonio Conte nelle prossime settimane. Secondo il quotidiano torinese, negli ultimi giorni filtrano segnali positivi sulla permanenza.