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Sarri, tra Napoli e Atalanta: dipende tutto da Conte

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Sarri, tra Napoli e Atalanta: dipende tutto da Conte
Maurizio Sarri parla con De Laurentiis
Sarri a colloquio con De Laurentiis per il ritorno al Napoli.

Il Napoli pensa davvero a Maurizio Sarri per costruire un nuovo progetto tecnico per la prossima stagione. Tuttavia, l’ex allenatore azzurro è corteggiato anche dall’Atalanta e dal nuovo direttore sportivo bergamasco: Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo resta sullo sfondo, ma le mosse di Aurelio De Laurentiis dipendono dalle scelte di Antonio Conte.

Sarri e Giuntoli: il duo vincente torna insieme

Maurizio Sarri verso l’Atalanta, non il Napoli: secondo Tuttosport, i bergamaschi lo hanno messo in cima alla lista per il post-Palladino e il legame con Giuntoli potrebbe essere decisivo. La Dea avrebbe già scelto il suo prossimo allenatore e il nome è quello del tecnico toscano, attualmente legato alla Lazio fino al 2028 con uno stipendio di 2,5 milioni annui più uno di bonus. Sarri ha un legame forte con Cristiano Giuntoli, il futuro direttore sportivo bergamasco con il quale ha lavorato per tre stagioni al Napoli tra il 2015 e il 2018, ottenendo risultati eccellenti.

L’Atalanta accelera proprio perché Raffaele Palladino non sarà confermato nonostante il contratto fino al 2027. La necessità di trovare rapidamente un nuovo allenatore spinge il club bergamasco a guardare verso Sarri, una soluzione che combina esperienza internazionale e sintonia già provata con la dirigenza.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in panchina nel corso di un match di campionato
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio Fonte: ANSA

Il Napoli rimane ai margini: Conte può restare

Mentre i partenopei continuano a essere accostati al tecnico toscano, la realtà dei fatti racconta una storia diversa. L’Atalanta ha fatto una scelta precisa e metodica, posizionando Sarri come primo obiettivo con un vantaggio competitivo enorme: la fiducia personale di Giuntoli. Il Napoli non ha lo stesso leverage nei confronti di una figura che conosce bene l’ambiente bergamasco.

Nei prossimi giorni Sarri incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per discutere del proprio futuro. Quell’incontro sarà decisivo per sbloccare la situazione. D’altro canto, anche ADL incontrerà Antonio Conte nelle prossime settimane. Secondo il quotidiano torinese, negli ultimi giorni filtrano segnali positivi sulla permanenza.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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